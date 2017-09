Les USA préparent-ils un coup d’Etat contre le gouvernement qu’ils ont mis en place à Bagdad

islammemo, 25 novembre 2006

Traduit de l’arabe par Ahmed Manaï

Les événements des dernières semaines en Iraq démontrent que le gouvernment mis en place suite aux élections organisées par les forces d’occupation anglo-usaméricaines est en train d’échapper complètement au contrôle US et de passer dans le camp de « l’Axe du mal » constitué, selon les USA, par Téhéran et Damas. Un coup d’Etat serait en préparation, selon le réseau d’information iraquien Mafkarat al Islam (islammemo)

On apprend de source bien informée à Fallouja que l’armée usaméricaine a pris, depuis deux semaines, des contacts avec des anciens officiers supérieurs de l’ancienne armée iraquienne, apparemment dans le but de fomenter un coup d’Etat contre le gouvernement Maliki

Ces sources ainsi que des témoins ocumlaires ont affirmé au correspondant d’islammemo à Fallouja, que la semaine dernière, l’armée US a convoqué 4 officiers supérieurs du grade de général d’armée, de division et de brigade ayant servi dans l’ancienne armée iraquienne durant plus de 30 ans, et que ces officiers n’étaient pas revenus chez eux. On a informé leurs familles qu’ils étaient en détention.

Notre correspondant rapporte que selon le fils d’un de ces officiers, qui était général d’état-major dans l’ancienne armée et qui n’a pas voulu dévoiler son nom, « Notre père nous a téléphoné au bout de deux semaines pour nous dire à notre grande surprise, qu’il a été conduit en Jordanie avec certains de ses anciers camarades, où ils attendent de rencontrer une haute personnalité usaméricaine. »

Selon le fils, son père lui aurtait dit que les USA ont fait appel à lui et à d’autres anciens officiers de l’armée iraquienne dissoute, pour organiser la chute du gouvernement Maliki et constituer un gouvernement de salut national avec pour mission d’éradiquer les milices et de reconstruirte les ministères de la Défense et de l’Intérieur.

D’autres témoins, en relation avec un autre officier supérieur, ont raconté que les forces US ont entrepris de nuit une action héliportée contre la maison d’un officier supérieur à Saklaouia pour faire croire aux gens qu’il s’agissait d’une arrestation. Cet officier a téléphoné à sa famille pour l’informe rqu’il était en Jordanie avec une vingtaine de ses anciens camarades et qu’ils recvaient des instructions pour la constitution d’un gouvernement de salut national devant remplacer l’actuel gouvernement.

http://islammemo.cc/article1.aspx?id=20996/

http://www.tunisitri.net/

