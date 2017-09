Evénement du Jeudi- Paris

26 juin-2 juillet 1997

LAKHDAR BELAÏD

Des exilés menacés.

Les Tunisiens de Paris ont peur.

De mystérieuses actions de représailles frappent des opposants politiques

C’est une soirée banale. En ce 14 mars 1997, Ahmed Manaï, un opposant politique tunisien de 55 ans, regagne son appartement. Claquements de portes, chapelet d’injures. Manaï est jeté au sol. « Mais qu’est-ce que… ? » Sa question est noyée sous un jet de gaz lacrymogène. Des coups de batte de base-ball lui pleuvent sur la tête et les jambes. Nouveaux claquements de porte. Manaï reste hébété sur le trottoir. Ses agresseurs ont emporté son agenda et son carnet d’adresses. Où se déroule la scène ? A Tunis ? Non, en banlieue parisienne.

Paris le 22 avril 1996. Cofondateur du Comité d’appel à la démission du président Ben Ali, Mondher Sfar flâne paisiblement rue d’Assas. Il est brutalement ceinturé. Un homme apparaît, une lame à la main. Eclair d’acier, douleur fulgurante à la joue, flot de sang. Y a-t-il un lien entre ces deux affaires ? « Le doute n’est pas permis, souligne Ahmed Manaï. J’avais déjà été attaqué un an auparavant. Je venais alors de publier le récit de mon séjour dans les prisons du président Ben Ali. » « J’ai écrit au pape afin qu’il condamne le régime du président Ben Ali, renchérit Sfar. Quelques jours plus tard j’étais défiguré. » Le 24 mars dernier, les deux hommes ont officiellement porté plainte contre le président tunisien et le directeur de la Vérité, un journal publié en France qui les traîne régulièrement dans la boue.

« Ces traitements visent toutes sortes d’exilés, qu’ils soient proches des islamistes ou non » souligne le militant des droits de l’homme Kamel Jandoubi. Lui-même résidant en France, Jandoubi a eu droit à de multiples menaces : « j’ai reçu de nombreux coups de téléphone anonymes, surtout la nuit…La presse de Tunis nous qualifie de traîtres. »

Un autre exemple de pression ? Le 4 octobre 1996, le Comité pour le respect des droits de l’homme en Tunisie organise une réunion publique à Paris. La salle est pleine à craquer. »Nous voyons alors arriver une trentaine de personnes, se souvient Jandoubi. Certains se mettent à crier des slogans favorables à Ben Ali, à insulter les intervenants. » Quelques jours plus tard, Amnesty International apprend que l’un des intervenants de la réunion, Salah Zghidi, a été arrêté en Tunisie pendant deux jours. Etablie à Paris, l’association Aide aux victimes de la répression en exil (Avre) soigne des victimes de la torture, parmi lesquels des Tunisiens. En mars dernier, l’Avre s’est retrouvée « abonnée » à une revue d’un type très particulier : les Masques. Distribuée par « les Amis de la Tunisie », cette lettre confidentielle est totalement anonyme. Extrait du numéro daté du 21 mars : « le 7mars sortait la lettre que nous avions intitulée « Saïdi ou le Judas manipulé ». Le 14 mars des inconnus saccageaient le local du Comité pour la démocratie en Tunisie, animé par le même Saïdi à Evreux. Le vendredi suivant, 14 mars,(sic) nous faisions paraître »Ahmed Manahi( resic : le sycophante). Le même jour Manahi était agressé et corrigé devant son domicile de (…).Heureusement que nous n’avons pas parlé de la mosquée de la rue de Tanger (endommagée par une bombe le 17 mars dernier à Paris :NDLR)…Comme nous vous entretenons quelque peu aujourd’hui de M.Jandoubi, si j’étais à sa place, je compterais mes…, prendrais une assurance sur la vie et j’irais finalement me mettre « au vert », ce qui, pour un intégriste masqué, ne manque pas de sel !

Les Masques ont inondé les boîtes aux lettres de nombreuses associations françaises et tunisiennes et de différents opposants.

Face à une situation aussi nébuleuses, les autorités françaises ont choisi la discrétion. Le ministère de l’Intérieur a ainsi demandé à la SRPJ de Versailles de faire au plutôt toute la lumière sur l’agression contre Ahmed Manaï. Dans les milieux tunisiens à Paris, on murmure que la France a également adressé une protestation, officieuse mais ferme à la Tunisie….

