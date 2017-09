Abdel Emir Rikabi: Une fois éliminé le courant Sadr, à qui le tour ?

Une fois éliminé le courant Sadr, à qui le tour ?

Original : Al Quds Al Arabi : 11 janvier 2007

Abdel Emir Rikabi : écrivain irakien vivant à Paris

Traduit de l’arabe par Ahmed Manai

http://www.tunisitri.net/

Avant que le président usaméricain n’annonce son nouveau plan pour l’Irak, la chaîne CNN a annoncé que Georges W.Bush avait décidé d’envoyer 40.000 soldats supplémentaires en Irak, soit l’équivalent du tiers des troupes usaméricaines actuellement présentes dans ce pays. Nous sommes donc en face d’une mission qui équivaut au « tiers d’une invasion ». Cela est un peu trop ! Près de quatre ans après le début d’une première invasion, hésitante, dévastatrice, allant d’échec à un autre, d’une impasse à une autre, d’une idiotie à une autre, sommes-nous devant une deuxième invasion ?

Cela n’a rien de nouveau pour l’Irak qui a été souvent et successivement envahi selon la loi dse séris. Ainsi les Sassanides ont détruit Babylone par étapes et vagues successives. Après Hulagu, Bagdad avait subi les assauts de Tamerlan qui fut plus dur encore que son prédécesseur. Les Ottomans ont envahi l’Irak par trois fois, la dernière en 1831, avec l’expédition conduite par Ali Ridha pour éliminer Daoud Pacha et les Anglais l’ont fait à deux reprises, la première en 1917 et la seconde en 1941, à la suite de la révolution conduite par Rachid Ali Kilani. Cela ne veut pas dire que l’histoire ne fait que se reproduire aujourd’hui, sans drames ni comédies et autres grandes et profondes différences.

Les USA ne sont pas la Turquie ottomane et la Maison blanche n’est pas non plus la Sublime porte. L’empire usaméricain dont nous subissons les soubresauts planétaires, n’a fondamentalement que très peu de chose en commun avec l’Empire britannique sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Le projet d’occupation usaméricaine de l’Irak, dans ses dimensions et ses objectifs planétaires et régionaux, n’a lui aussi aucune commune mesure avec toutes les occupations que ce pays a connues à travers l’histoire.

L’Irak d’aujourd’hui est beaucoup moins une colonie usaméricaine qu’une base de départ pour une expansion régionale et planétaire. Son occupation et les activités que ses occupants y mènent, ne visent pas que son propre territoire. Ainsi en a voulu l’ennemi à l’origine et c’est ainsi que les choses se firent ! La véritable sinon l’unique leçon que nous avons retenue des plans de l’ennemi, autant que lui-même, est que l’occupation de l’Irak le dépasse, réellement et non pas théoriquement, et que la présence usaméricaine chez nous est régie par la volonté de mener au quotidien une bataille régionale et planétaire.

Dans ce combat, l’Irak avec son histoire, sa composition et son nouvel enfantement dans la douleur, joue un rôle déterminant à longue échéance. Il est en train de grandir en se recomposant, sa formation historique est en train d’évoluer dans, et par la lutte, passant d’une étape de son histoire qui s’achève à une autre, plus grande, plus globale et plus planétaire.

Trois grands enjeux dominent le combat planétaire de la super-puissance : le pétrole, le nationalisme et l’islam. Ils sont aussi les trois enjeux, objets de l’intérêt de la conscience nationale irakienne. On ne peut imaginer dans notre monde un cocktail plus complexe et plus explosif que ce trio, de même que son danger et la difficulté de trouver la manière adéquate pour le traiter et le circonscrire. C’est là où réside précisément le point crucial de l’incapacité de l’occupation, de sa faiblesse et de ses atermoiements. A cela, il n’y a aucune thérapie valable et encore moins les recommandations de la commission Baker/ Hamilton.

Les mille et une nuits

Essayons de chercher la sagesse dans la littérature et rappelons-nous Bourkhis, un des personnages des Mille et une nuits. On raconte qu’un monarque a condamné quelqu’un à la prison, en lui promettant, avant de l’y envoyer, que s’il parvenait à ouvrir la porte de sa prison et à se libérer, il le gracierait.

Vingt ans plus tard, le détenu a été extrait de sa prison et présenté au monarque qui lui demanda : pourquoi n’avez-vous pas réussi à sortir de votre prison ? Et le malheureux de répondre : j’ai essayé tout au long de cette période, mais je n’ai pas réussi.

Le monarque l’accompagna alors en prison et lui demanda : comment tu faisais pour t’en sortir? J’essayais de pousser la porte vers l’extérieur, mais il semble que la porte était bien cadenassée.

Et le monarque de le surprendre : mais il n’y avait même pas de cadenas et la porte était ouverte. Il te fallait simplement tirer la porte vers l’intérieur.

C’est dire combien les hommes peuvent perdre leur vie, tout comme ce détenu, simplement parce qu’ils s’entêtent à suivre la même voie et à commettre la même erreur.

Quoiqu’ils fassent, les Usaméricains ne pourront jamais trouver la solution adéquate. Par contre la conscience nationale irakienne, aujourd’hui encore balbutiante et tiraillée entre l’attachement au « temple en ruines » et des idées dépassées et archaïques, a toutes les chances de mûrir et de se développer rapidement, permettant ainsi à l’Irak de rompre avec ses hésitations et de sortir de la pénombre.

Les Usaméricains continueront par contre à se débattre dans le grave problème qu’ils sont venus provoquer, au nom de l’histoire et de la « destinée manifeste », pour créer le miracle d’une révolution nationale, et dans lequel ils ont toutes les chances de sombrer. Or ce miracle est en train de se produire sur le terrain de ce vieux pays.

Quel est l’objectif de cette deuxième invasion qui commence ?

Toutes les données indiquent qu’une confrontation avec l’Iran se prépare en ce moment sur la terre d’Irak, à travers l’alliance avec les chiites d’Irak et aux dépens du choix iranien. Des signes avant-coureurs, démontrent que le courant Sadr allait être l’une, sinon la première cible et l’objectif principal de la mission des nouvelles forces usaméricaines envoyées en Irak.

Ainsi, Abdel Aziz El Hakim et la plupart des dirigeants les plus liés à l’occupation et à ses organismes, poursuivent sans relâche la recherche du meilleur scénario pour éliminer Sadr et son courant. On peut citer à cet effet, tout ce qui a été fait et dit sur son compte, lors de l’exécution de Saddam Hussein. Nous devons ces efforts notamment à Mouwaffak Rubaiye et Abdel Aziz Al Hakim, qui n’ont rien épargné pour faire réussir leur plan et impliquer Moqtada Sadr lui-même, en introduisant leurs indicateurs auprès de lui ; l’extrême ignorance de ses partisans et affidés ayant fait le reste.

Al Hakim, qui consolide ses positions dans le camp usaméricain tout en gardant quelques cartes auprès des Iraniens, ses maîtres historiques, n’est pas l’homme sur lequel on peut compter. En effet, à peine ce personnage insignifiant, a-t-il obtenu un début de reconnaissance de la part des Usaméricains que sa voracité se déchaîna, au point de refuser aujourd’hui les conditions et les projets qu’il acceptait hier.

Depuis qu’il s’est aperçu que les Usaméricains optaient pour la solution de Nadjaf aux dépends de l’Iran, tout en affaiblissant ce dernier, même militairement, Al Hakim tente avec force de transformer l’Irak en possession familiale des Al Hakim, avec un Premier ministre et une haute référence religieuse « Marj’â » des siens, le premier selon ses vœux, étant Akram Al Hakim, (actuellement ministre dans le gouvernement Maliki et non pas son candidat premier Adel Abdel Hamid) et son Marj’â, Mohamed Saïd Al Hakim pour remplacer Ali Sistani.

Avec la présence de Oudei ou du petit Ammar, l’Irak aurait connu le règne de l’esprit borné et de la voracité sans fin qui sied aux gens insignifiants, et non pas le changement que Bush avait promis au monde.

Mais combien de chiites Al Hakim devrait-il tuer, avant de parvenir à ses fins ? Le courant Sadr d’abord, avec tout son poids et ses ramifications populaires, puis le parti Adda’wa, maintenant en rébellion contre Maliki et Abdel Aziz Al Hakim, mais avant eux et en premier lieu, le Marj’â Ali Sistani. Quel prix et quel sort ?

Mais c’est déjà presque le coup d’Etat qui va sûrement doper la résistance et conforter la révolution, parce que toutes ces forces, destinées à être décimées par Seghaier, afin de faire de l’Irak une possession des Hakim, ne vont pas rester les mains croisées. Elles ne vont pas laisser faire, sans réagir, Abdel Aziz Al Hakim, ses alliés et les renforts appelés par l’occupation, les décimer et détruire leur présence. D’autre part, comment réagirait l’Iran à ces desseins, si ce n’est de tenter une action préventive ? Et puis comment se présente la nouvelle donne pour l’occupation dans cette deuxième phase ?

L’actuel et nouveau plan Bush comporte des éléments susceptibles de mettre fin aux violences entre chiites et sunnites, même si les Usaméricains et leurs agents, ont creusé un nouveau fossé entre les Irakiens, avec l’exécution de Saddam Hussein et la manière dont elle a été faite. Mais toute la politique actuelle et future de l’occupation amène à la réaction logique la plus plausible, qui est celle de reconstituer la cohésion nationale. Ainsi, l’offensive usaméricaine, actuelle et prochaine, comporte un élément primordial, consistant à livrer une bataille dure et déterminante aux chiites, au centre et au sud du pays, sans oublier Bagdad. Le courant Sadr pour sa part, n’hésitera pas à décimer les gens de Al Hakim dans tout le sud du pays, y compris dans ses grandes villes. Et si ce dernier se résout à assassiner Ali Sistani, c’est un chambardement général qui se produira et mettra les chiites irakiens en confrontation ouverte avec les Usaméricains, ouvrant ainsi la voie à leur jonction avec les résistants dans l’ouest du pays et à Bagdad.

Ainsi, les Usaméricains continueront à pousser la porte vers l’extérieur. C’est le résultat le plus tangible de la cacophonie du rapport Baker/Hamilton et c’est ce qu’on appelle un changement dans la politique usaméricaine en Irak.

Le scénario de l’élimination du courant Sadr et même de l’assassinat de ce dernier, est largement connu. Reste à savoir comment et quand sera éliminé Sistani et si Al Hakim se résoudra à le faire ?

Traduit de l’arabe par Ahmed Manaï

