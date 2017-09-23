Contribution d’Ahmed Manai au livre: La Tunisie demain-Avril 2001

تونس الغد
إعادة قراءة التاريخ تدعوك حتما إلى إعادة اكتشاف المواقف و الأفكار , مواقف و أفكار تعبر عنها شخصيات محكومة بظرفية معينة محددة بدقة و خاضعة لعوامل ذاتية و موضوعية مستحيلة التكرار , فما تحويه هذه الورقة هو جزء من كل , موقف من مواقف كثيرة لشخصيات غدت اليوم في طليعة نخب صنع القرار في البلد .
عمرها يناهز 6 عشرة سنة فهي فصل من كتاب جماعي نشر تحت عنوان « تونس الغد » شارك في صياغته عدد من قادة الحركة الحقوقية و السياسية التونسية المهاجرة بينهم توفيق بن بريك، مصطفى بن جعفر،راشد الغنوشي،نور الدين ختروش منصف المرزوقي و أحمد المناعي، و قدم له هيثم مناع,و كان نشره مشتركا بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان و منشورات « أورو-أراب » في باريس في شهر أفريل سنة 2001 تحت الرقم الدولي ISBN2-914595-00.
و صادف تاريخ النشر الذكرى الثالثة و الستون لعيد الشهداء 9 أفريل 1938 و كذلك الذكرى السابعة لتأسيس التكتل الديمقراطي للعمل و الحريات. و بهذه المناسبة نظّم المعهد التونسي للعلاقات الدولية ندوة حوارية مع د. مصطفى بن جعفر بعنوان « تونس: هموم الحاضر و إشكاليات المستقبل ». شارك فيها كل من أحمد المناعي وهيثم مناع عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، و منذر صفر رئيس جمعية التونسيين بالخارج، و عبد اللطيف بن سالم عن المجلس الوطني للحريات، و الهادي الجيلاني و بعض الوجوه النقابية.
و قد أدار الحوار بكل اقتدار نور الدين ختروش، الكاتب العام للمعهد التونسي للعلاقات الدولية آنذاك، و كانت الندوة بقاعة على ملك أكراد –ترك من الجماعة التي اغتيلت منها ثلاثة مناضلات في شهر جانفي 2013 في باريس.
فكم وددت لو أعاد الناشر طبع الكتاب و نشره لإطلاع التونسيين على أفكار و رؤى الكتاب في مرحلة ما خاصة و قد قفز فيهم ثلاثة – راشد الغنوشي و منصف المرزوقي و مصطفى بن جعفر- إلى أعلى مستويات قيادة البلاد لكن الناشر منشغل الآن بالأزمة السورية الذي يلعب فيها دورا مركزيا.
و كوني لا أملك حقوق نشر الكتاب كله و إنما حقوقي في ورقتي، فقد أقدمت على نشرها كاملة غير منقوصة، دون إضافة أو نقصان أو تحريف أو تحوير بكل ما فيها من حسن أو سوء تقدير للأشخاص و التنظيمات و المرحلة و الرؤى الاستشرافية فان كان صحيحا أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا ، فإن الأكثر صحة هو أن تعرف كيف ومتى تأتي
أحمد المناعي
09-04-2013
تقــديم: هيثم مناع
إصـدار: اللجنة العربية لحقوق الإنسان ودار نشر أوراب الباريسية
212 صفحة، نيسان(أفريل) 2001
في كتاب جماعي ضم لأول مرة في التاريخ التونسي المعاصر رموزا إسلامية ورموزا علمانية (لائكيه) معروفة في دفتي كتاب واحد، صدر في باريس عن دار نشر « أوراب » واللجنة العربية لحقوق الإنسان كتاب « تونس الغد » بمشاركة الدكتور أحمــد المناعي والدكتور مصطفى بن جعفر والشاعر والصحفي توفيق بن بريك والدكتور منصف المرزوقي والشيخ راشــد الغنوشي والصحفي نور الدين ختروشي. ويعتبر هذا الكتاب الذي قدّم له د. هيثم مناع أول محاولة سياسية وحقوقية لاستقراء مرحلة ما بعد التسلط والانتقال إلى الديمقراطية كحق مشروع للشعب التونسي يستدعيه نضال أبناء تونس من أجل الحرية وتتطلبه شروط الانتماء إلى القرن الواحد والعشرين.
في مقدمته للكتاب، يقول هيثم مناع طارحا إشكالية الحقوقي والسياسي اليوم عبر المثل التونسي: « لا يمكن وضع حد للاستبداد بالتوقف عند تشريح وفضح انتهاكات المستبد لحقوق الإنسان، وإن كانت هذه المهمة تشكل أحد الأعمدة الأساسية لوقف تدنيس الوعي الجماعي. ولكن هل يمكن للمنزل المجتمعي الوقوف على عضاضة واحدة؟ وهل يمكننا إغفال العلاقة الجدلية والحية بين الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان. بتعبير آخر هل هناك مكان للحياد في أية مواجهة بين الضحية والجلاد؟ وهل بالإمكان الوقوف على مسافة متساوية بين الديمقراطية والاستبداد »؟
من هذه الأسئلة المركزية المطروحة على الحركة العربية لحقوق الإنسان يلاحقنا سؤال آخر: أليس هناك، وفي عدة دول عربية، فائض في التوجه نحو حقوق الإنسان وتراجع في التوجه نحو العمل السياسي المباشر؟ ».
إذا كان هذا هو الدافع الفكري، فماذا تقدم نخبة من الحقوقيين والسياسيين في تونس والمنفى للرد على سؤال ما العمل؟
في حين يحاول أحمد المناعي استقراء التيارات السياسية التونسية الكبرى وضرورة حصول مصالحة تاريخية مع الذات والمجتمع عبر تقييم صارم وهو يتحدث عن مسؤولية الفعل والتاريخ بالقول: » وإضافة للصّعوبة المتأتّية من ندرة المعلومات، هناك صعوبة أخرى تتعلّق بتحديد الجهة المسئولة عمّا حدث، حيث تقتضي الأمانة ألاّ نحمّل النّظام الحاكم مسؤوليّة كل الذي حدث. فكثير من الذي حدث ولا يزال يحدث هو من إنتاج ميراثنا الثّقافي، نشترك جميعا، أفرادا ومجتمعا ودولة في تحمّل مسؤوليّته. ولاشكّ في أن تعميم ممارسة التّعذيب والانتهاك الجماعي لحقوق الإنسان والمواطن والاعتداء على الحرمات وسلب الأموال والأملاك وخنق الحرّيات ومظالم أخرى كثيرة وصارخة هي مسؤوليّة الحاكم وحده. ولاشكّ أيضا أنّ التدمير المخطط والمنظّم لمؤسسات الدولة والانحراف بها عن وظائفها الطّبيعيّة وتسخيرها لخدمة مصالح شخصيّة وفئويّة وعلى حساب المصلحة العامة، كلّ ذلك من عمل النّظام وهو وحده يتحمّل مسئوليته ».(صفحة 113).
مخطّط
ملخّص الورقة
1) توطئة
2) التّشخيص المستحيل
3) في الهويّة واللاّئكيّة والإسلاميّة
4) المشهد السّياسي الحالي:
1-4) ديمقراطيّة بدون ديمقراطيّين
2-4) النّظام و أجهزته
3-4) المعارضون و مكاسبهم
4-4) الدّور الأجنبي في المعادلة التونسيّة
5) طريق المستقبل:
1-5) قوى المال والأعمال
2-5) القوى الاجتماعية والسّياسيّة
3-5) المواطن والشّارع التّونسيّ
4-5) الدّعم الأجنبي
6) الخاتمة: المصالحة التّاريخيّة
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ملخّص الورقة
لقد تأخّرت مسيرة تونس نحو الدّيمقراطية وعرفت منذ انتخابات انتكاسة خطيرة أتت على مكاسب عقود من النّضالات الشّعبية، ويخشى أن يستمرّ التّراجع تحت التأثير المزدوج لتعنّت النّظام على سدّ كلّ أبواب الحوار وافتقار المعارضة لكلّ مشروع بديل. ،
إنّ الرّجل الذي يمسك بشؤون البلاد، لا يملك من مشروع سوى الاحتفاظ بالسّلطة بأيّ ثمن. ويساعده في ذلك، مناخ سياسي إقليمي مشجّع للتّوجّهات السّلطوية. وكذلك تواطؤ دولي وخاصة أوروبي، وأخيرا غياب مشروع ديمقراطي واضح المعالم لدى معارضة أثبتت على مدى العقد الأخير بأنّها معارضة نخبويّة، مقطوعة عن شعبها وحتّى يائسة منه، واضعة جلّ آمالها في الدّعم الخارجي، إضافة إلى تشتّتها وتناحرها وعجزها عن تثمين المكاسب.
ويرى صاحب الورقة أنّ المراهنة فقط على القوى الاحتجاجية الحقوقيّة والسّياسيّة لا يكفي لإحداث تغيير في موازين القوى السّياسيّة، وانّ طريق المستقبل هو في استنهاض كلّ قوى التّغيير الكامنة في المجتمع ولدى المواطن، بما في ذلك داخل الأجهزة السّياسيّة المواليّة للنّظام أو المحسوبة عليه، وفي مرحلة لاحقة، إيجاد أرضيّة تجتمع عليها أوسع القطاعات السّياسيّة والاجتماعية لأجل تحقيق هدف مستعجل ألا وهو قطع الطريق على بن علي كي لا يترشّح لولاية رابعة.
وبخصوص الدّعم الخارجي الذي يبدو على مرارته ضروريّا في المواجهات القادمة، يرى صاحب الورقة أن من واجب الأحرار التّونسيّين ألاّ يعوّلوا فقط على الطرف الفرنسي، وبالخصوص الاشتراكيين، وأن يوجّهوا اهتمامهم إلى شعوب أوروبّية قادرة هي أيضا على تفهّم قضايانا و مناصرتنا، على أن التّضامن الأمثل والأولى بنا أن ننشده هو التّضامن المغاربي والعربي لأنّه المؤسّس للمشروع السّياسي الحقيقيّ لمستقبلنا المشترك.
(1 توطئة
توالت الأحداث في تونس وتسارعت كثيرا منذ حوالي السّنة. كان أوّلها وأخطرها تلك المجزرة التي وقعت في ملعب باجة (شمال-غربي تونس) لكرة القدم والتي ذهب ضحيّتها أكثر من أربعين قتيل، حسب كان ذلك في ربيع سنة أدقّ المعلومات. ثمّ تلت ذلك اضطرابات طلاّبيّة وتلمذيّة، ثم الموجة الإعلاميّة الدّولية التي أحدثها كتاب « صديقنا بن علي »، وقد تزامنت في تونس مع موجة إشاعات زعزعت ما بقي للنّظام من مهابة، ثمّ كانت مهزلة الانتخابات، ثمّ ما شابه انتفاضة خبز في الجنوب التّونسي، وأعقب ذلك ما شعر به أغلب التونسيين من إهانة للطّريقة التي دفن بها الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وتوّجت كلّ هذه الأحداث مشكلة الصّحفي توفيق بن بريك.
وقد وفّر الإعلام الدّولي وعلى غير عادته، تغطيّة غير مسبوقة لآخر وأقلّ هذه الأحداث شأنا-قضيّة بن بريك- وضخّمها بشكل كبير ساعد على كشف الطبيعة الدكتاتورية للنّظام التّونسي وهو القائم على حاله تلك منذ ثلاثة عشر سنة، بدون أن يثير قلق أو حتّى فضول كثير من الإعلاميين.
ربّما كان من المفيد التساؤل عن سبب هذه الفوقعة الإعلامية وعن توقيتها والغايات الخفيّة من ورائها، وبالخصوص إن كانت تعبّر عن استعداد بعض الأوساط الدّولية زعزعة النّظام التّونسي، غير أن هذا التساؤل ثانوي بالنّسبة للسؤال المركزي التّالي:
» هل يعني كلّ ذلك، أن النّظام الدكتاتوري قد تزعزع فعلا وبشكل نهائي وأنّه أوشك على الانهيار تحت تأثير تململ المجتمع والتّظاهرات الفصليّة للشّارع التّونسي، وبفعل همزات المعارضين ولمزات الإعلام الدّولي المدعومة بشبكات المنظّمات الحقوقيّة، وأخيرا بما لاح لبعضهم، أنّها بوادر تشكّك شركاء تونس الدّوليين في صلابة النّظام وبالتّالي في جدارته بمساندتهم ».
ولقد أوحى تزامن هذه الأحداث، لكثير من السّياسيين والمثقفين والنشطاء الحقوقيين في تونس وخارجها، بخطاب سياسيّ في غاية التّفاءل بقرب الدّخول في مرحلة جديدة وحتّى بنضج الأوضاع لحدوث البديل السّياسي. وهكذا ولكي يظفى على هذه التّصوّرات والتّقديرات شيء من العقلانية، بنيت سيناريوهات للطرق المحتملة التي سيسقط بها النّظام وتتولّى بها المعارضة الحكم في البلاد. كما نشط بعض من رشّح نفسه للخلافة وكثّف من اتّصالاته الدّوليّة لأجل إقناع الأطراف الأجنبيّة بجدارته بثقتها.
ونعم الخطاب هذا عندما يكون موجّه للمناضلين والصّامدين في كلّ حزب وخارجه، لغاية شحذ الهمم والحثّ على الصّمود والمقاومة، أو حتّى عندما يكون موجّها لأتباع وأنصار النّظام لبثّ الشّك في النّفوس وحملهم على مراجعة مواقفهم وسحب تأييدهم له. فذاك في صلب المنافسة بين الخصوم، وهي المناورة التي يقتضيها التّدافع السّليم والمسالم بينهم.
لكن ذات الخطاب يتحوّل إلى تهريج غير مسؤول عندما يصبح قاعدة عمل القيادات السّياسيّة ولا يتردّد أصحابه في اعتماد قراءات سطحيّة لحركة المجتمع وتصنيف عاطفي لفئاته ومكوّناته واختزال بل حتّى تحريف لتاريخه، وكلّ ذلك بالموازاة إلى مبالغة في تضخيم الحجم الذاتي والمكاسب والانتصارات، وتقليل لحجم الخصم وقدراته على المناورة وردّ الأفعال وسوء تقدير لما يدعم إرادته على عدم التّنازل أو التّراجع عن خطّه.
واستجابة لدعوة د. هيثم منّاع، مشكورا، للمساهمة في توضيح معالم الحاضر واستشراف آفاق المستقبل في تونس، نقدّم هذه الورقة المتواضعة وندعو قرّاءها ألاّ يروا فيها أدنى تواطؤ أو محاباة لأحد أو على العكس عداء لأيّ كان، غير هذا النظام المتسلّط على رقاب التّونسيين. فقد أردناها تعبيرا عن الحريّة الفكريّة وما تفرضه من واجب الأمانة وعن استقلال الموقف السياسي وما يفرضه من واجب المسؤوليّة وعن ضرورة التّضامن وما يفرضه من واجب الصّراحة… وليس من اليسير التّوفيق بين كلّ ذلك.
(2) التشّخيص المستحيل
من الصّعب، بل من العبث أن نحاول تشخيص الحالة التّونسيّة بشكل موضوعي ودقيق وكامل، يشمل المستويات الثّلاثة التي تقوم عليها كلّ حياة اجتماعيّة منظّمة، وهي الإنسان والمجتمع والدّولة، فبماذا نستطيع ذلك، وليس بين أيدينا إلاّ معلومات مشتّتة لا يمكن لها أن تمثّل حتّى عيّنات معبّرة ودالة عمّا وقع فعلا على المستويات الثّلاثة المذكورة. ونعتقد أنّه ولكي نبدأ أن نعرف الحقيقة، يجب أن تفتح خزائن وثائق الإدارة وتبوح بأسرارها لقضاة عدل مستقلّين وباحثين نزهاء، ويبدأ التّونسيّون بإعطاء شهاداتهم عمّا جرى لهم أو شاهدوه أو علموا به؛ ولن يتمّ ذلك إلاّ على مدى جيل وبعد أن تنقشع هذه الغمامة عن البلاد.
وإضافة للصّعوبة المتأتّية من ندرة المعلومات، هناك صعوبة أخرى تتعلّق بتحديد الجهة المسؤولة عمّا حدث، حيث تقتضي الأمانة ألاّ نحمّل النّظام الحاكم مسؤوليّة كل الذي حدث. فكثير من الذي حدث ولا يزال يحدث هو من إنتاج ميراثنا الثّقافي، نشترك جميعا، أفرادا ومجتمعا ودولة في تحمّل مسؤوليّته. ولاشكّ في أن تعميم ممارسة التّعذيب والانتهاك الجماعي لحقوق الإنسان والمواطن والاعتداء على الحرمات وسلب الأموال والأملاك وخنق الحرّيات ومظالم أخرى كثيرة وصارخة هي مسؤوليّة الحاكم وحده. ولاشكّ أيضا أنّ التدمير المخطط والمنظّم لمؤسسات الدولة والانحراف بها عن وظائفها الطّبيعيّة وتسخيرها لخدمة مصالح شخصيّة وفئويّة وعلى حساب المصلحة العامة، كلّ ذلك من عمل النّظام وهو وحده يتحمّل مسؤوليته.
ولكن الأمر يختلف عند تحديد المسؤولية عن الدّمار الذي أصاب إنساننا ومواطننا ! فمن يتحمّل مسؤولية شعور الإحباط الذي تملّك بقلوب المواطنين؟ ومن يتحمّل مسؤولية فقدان المواطن لوسائل مناعته الذّاتية ولأبسط حسّ للدّفاع عن النفس، ومن يتحمّل شعور اليأس من الحاضر والقنوط من المستقبل المعشّشين في النفوس؟ ومن يتحمّل مسؤولية انهيار المعنويات الفردية والجماعية ومسؤولية هروب النّاس إلى وجوه ورموز الماضي لمواجهة رداءة الحاضر؟
لا شكّ أنّ للنّظام ولقمعه العنيف والمدمّر لكلّ القيم والفضائل وكلّ شبكات التّضامن، الدّور الأهمّ والمسؤولية الأكبر، ولكن يبقى مع ذلك شيء على عاتق المجتمع ومؤسساته لأنّ المجتمع ليس بقطيع الغنم، ويبقى شيء آخر على عاتق المواطن لأنّه ليس بالكائن الخارج من سلسلة صناعية.
وما لم يقدم كلّ طرف، فردا أو جماعة، حزبا أو جمعيّة، على التّسلّح بالشّجاعة والأمانة وتحمّل مسئوليته واعترف بدوره في كلّ ذلك، صغيرا كان أم كبيرا، فإنّ أزمة تونس تبقى أعمق من أن تعالجها إصلاحات سياسيّة وتحسينات في مجال حقوق الإنسان، لأنّ الأزمة هي في جوهرها أزمة قيم وأخلاق قبل أن تكون أزمة سياسية عابرة أو دائمة، وهي أزمة عامة، شملت عدواها حتى القوى الحاملة لمشعل التّغيير والإصلاح.
(3) في الهوية واللائكية والإسلامية
1-3) في الهوية:
لم يحتج الحبيب بورقيبة عند عودته من معتقله لتونس، في غرّة جوان/حزيران 1955، بأن يصيح ثلاثا بأنّ « تونس عربيّة »، بمثل ما صاح به أحمد بن بلّة عند عودته من معتقله للجزائر في سنة 1962 بأنّ « الجزائر عربيّة ».
فقد كانت تونس عربيّة، لا أحد يجادل في ذلك ولا أحد يشكّك في البعد العروبي لهويّتها. وحتّى المستعمر الفرنسي وبالرّغم ممّا بذله على مدى 75 سنة، من محاولات اكتساب مواقع ثابتة فيها للغته من خلال الإدارة والتّعليم، لم يذهب إلى حد التّشكيك في عروبة تونس. وحتّى الأتراك العثمانيين، الذين حكموا البلاد من قبلهم وفرضوا اللّغة التّركية في الإدارة، فقد تتونسوا واستعربوا وانتهوا في عهد حمّودة باشا (1814 – 1782) إلى إعادة اللّغة العربيّة إلى منزلتها في الإدارة وباقي نواحي الحياة.
فالمجتمع التّونسي يقوم إثنيا على أصل سكّاني بربري تمازج بالعرب المسلمين الفاتحين، فدخل الإسلام وتعرّب على مراحل واكتمل ذلك منذ عهود بعيدة، حتّى لم يبق فيه من الأمازيغ عند انتصاب الحماية الفرنسيّة في أواخر القرن التّاسع عشر الميلادي، إلاّ بؤر قليلة متناثرة في الجنوب التّونسي.
وهكذا واعتبارا للتّجانس العرقي واللّغوي لشعب تونس، لم يتيسّر لسلطة الحماية أن تسنّ قوانين وسياسة خاصّة بالعرق البربري لغاية فصله عن بقيّة المجتمع، كما فعلت ذلك في الجزائر والمغرب. وإضافة لكلّ ذلك، تبقى تونس أيضا، البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يعرف في الماضي تيّارات انفصاليّة مهدّدة لوحدته، ولا يعرف حاليّا تناحرا ثقافيّا مهدّدا لتماسكه.
وما يقال عن عروبة تونس وعن علاقة شعبها بالعروبة، يقال أيضا عن علاقتهما بالإسلام. ويمكن أن نكرّر في حقّ شعب تونس ما أنشده الشّيخ بن باديس بخصوص شعب الجزائر » شعب تونس مسلم وإلى العروبة ينتسب » وربّما بأكثر أحقية وجدارة في وضع تونس. ولقد حاولت الكنيسة الكاثوليكيّة الشّطح طيلة عقود – وبدعم من السّلطة الإستعماريّة الائكيّة رسميّا – على أوهام إعادة التّونسيين للمسيحيّة، دين أجدادهم كما كانت تتصوّر، وانتهت إلى الإقرار بفشل مساعيها.
تلك حقيقة تاريخيّة ثابتة في الاجتماع التّونسي، جاءت النضالات السيّاسيّة في مرحلة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال لتؤكّدها خطابا وممارسة، ثمّ لتكرّسها بعد ذلك في الدّستور في مرحلة إعادة بناء الدّولة، وقد جاء الفصل الأوّل من دستور الجمهوريّة لسنة 1959 يؤكّد أنّ:
« تونس دولة حرّة ومستقلّة، لغتها العربيّة ودينها الإسلام »، وهو الأمر الذي لم يجرؤ أحد لحدّ اليوم، في السّلطة أو خارجها، على المطالبة بتنقيحه أو مجرّد التّشكيك فيه.
و لا يعني هذا الإجماع الكامل حول عروبة وإسلام تونس، كمكوّنين أساسيّين وثابتين للهويّة الوطنيّة، أنّه لم تبرز اختلافات في الآراء الفكريّة وتناقضات في المواقف العمليّة، ماضيا وحاضرا، حول موقع العروبة والإسلام في المنظومة الفكريّة والسّياسية المؤهّلة لقيادة المجتمع.
فقد كانت تلك الاختلافات والخلافات وحتّى التّناقضات، تشقّ النّخبة الوطنيّة منذ نهاية القرن التّسع عشر، وطفحت بشكل سافر على السّاحة السّياسيّة في منتصف الثلاثينات، عندما انشقّ الحبيب بورقيبة وجماعته عن حزب الدسّتور الأمّ الذي كان يرأسه الشيخ الثعالبي، وأسّسوا الحزب الحرّ الدستوري التّونسي. وتجدر الإشارة على هذا المستوى، أن هذا الانشقاق لم يحدث بسبب اختلاف حول هوية البلاد، بقدر ما كان نتيجة اختلاف حول طريقة التّعامل مع الحداثة الوافدة والمتحدّية لجملة القيم الموروثة، وحول كيفيّة ضمان أفضل السّبل لدفع المجتمع في طريق النّهضة الحضاريّة وتمكين البلاد من استرجاع سيادته. فالخلاف بين الرّجلين الثعالبي وبورقيبة وبين التيّارين الذين تزعّماهما، كان أساسا حول الأساليب والمناهج والأهداف، أي خلاف سياسيّ و إجرائي، ولم يتعلّق أبدا بالثّوابت الثّقافيّة والحضارية للمجتمع، كما توهم به قراءات متحيّزة ومقاربات انتقائية لأحداث ووقائع تلك المرحلة.
ويمكن القول بتعبير آخر، أنّه قد يكون الشيخ الثعالبي وجماعته أكثر إيمانا بالإسلام وتعلّقا بالعروبة على المستوى الوجداني والعاطفي، من الحبيب بورقيبة وجماعته، إلاّ أنّ هؤلاء نظّموا تيّارا سياسيّا وأنشأوا حزبا شعبيّا وجماهيريّا على أرضيّة المنظومة الإسلاميّة وليس خارجها، وعموما ضمن التوجّه العام لحركة الإصلاح الحديثة -آنذاك – في العالم الإسلامي، والتي سعت – من قبل ميلاد حزب بورقيبة بنصف قرن– أن توفّق بين المحلّي الأصيل والوافد المتفوّق.
وإذ نضطرّ للتذكير بقضايا وأحداث وخلافات مرّت عليها أكثر من ثلاثة أرباع القرن، في ورقة معدّة لتلمّس آفاق المستقبل، فلأنّ كلّ ذلك مازال حاضرا في إشكاليات النّخبة التّونسيّة، يشقّها وينعكس على تشكّلها ويحدّد اختياراتها الثّقافيّة ومواقفها السّياسيّة ويؤسس لخصوماتها وعداءاتها وتحالفاتها، ويرسم تصوّراتها لنوعيّة التعايش بينها وشكل الدّيمقراطيّة الذي يراه كلّ فصيل من فصائلها.
وإذ نذكّر بذلك فإنّما أيضا، لأنّنا نعتقد أنّ التأسيس لمستقبل ديمقراطي في تونس لن يتمّ إلاّ عبر مصالحة تاريخيّة بين التيّارين الإصلاحيين الذين أفرزتهما المنظومة الإسلاميّة، وعرفا امتدادا شعبيّا غبر الحزبين الجماهيريين الحقيقيين والوحيدين الذين عرفتهما تونس منذ ثلاثة أرباع القرن، وهما الحزب الحرّ الدستوري وحركة النّهضة.
2-3) من هم اللاّئكيّون في تونس؟
اللائكيّة أوّلا، بعجالة وبكلّ تبسيط، هي تلك النّزعة الفكريّة والسّياسيّة التي نشأت تاريخيّا في أوروبا الكاثوليكية وفرنسا على وجه التحديد، وتدعو للفصل بين مؤسّستي الكنيسة والدّولة. وقد مثّلت ردّة فعل المجتمعات النّاهضة ومن خلال البرجوازيّة النّاشئة، ضد الهيمنة الكاملة والطّويلة للكنيسة على الدّولة والمجتمع
ولا حاجة للتّذكير بأنّ قرنين كاملين من التبشير أللائكي النشيط في فرنسا مثلا، لم تفض إلى فصل نهائي وكامل بين الكنيسة والدّولة، بل لازال فلكاهما يتقاطعان بأكثر ممّا نتصوّر. أمّا في غيرها من البلدان الأوروبيّة الكاثوليكية وفي الفضاء الكاثوليكي العالمي، فإنّ الأوضاع تدلّ على علاقات تداخل وارتباط بين المؤسّستين، وأفضل مثال لذلك فيما نعلمه جميعا من تضامن وتداخل بين الكنائس الكاثوليكية والدّولة في بلدان أمريكا الجنوبيّة.
لقد استرجعت الكنيسة في البلدان الأرثدكسية ( روسيا وسربيا …) مواقعها التّقليدية بعد انهيار الشّيوعيّة وهي تعيش أجواء الوئام والوفاق مع الدّولة، تذكّر بعلاقتهما أيام ملك القيصرية.
أمّا الكنيسة البرتسطينيّة فهي لم تعرف التّناحر والصّراع مع الدّولة إلاّ في بداية نشأتها في أوروبا، وعندما كانت الدّولة مرهونة للكنيسة. أمّا في العالم الجديد الذي اقتحمته، فهي لم تعرف الصّراع مع الدّولة، لكونها عملت منذ البداية على التّخلّص من هيمنتها ولم تطمح للسّيطرة عليها. ولم يمنع ذلك بعض الدّول الانجلو-سكسونية من اعتماد هذا المذهب رسميّا كمذهب الدّولة.
وما يخصّ موضوعنا، أنّ فكرة اللائكيّة قد تسرّبت إلى مجتمعاتنا الإسلاميّة منذ نهاية القرن التّاسع عشر ولعلّها راودت بعض مثقّفينا وقادتنا السّياسيين في تونس، ولا شكّ أنّها تستهوي الكثيرين الآن وفي أسوأ صورها البدائيّة الأولى (1) وتجد مدافعين عنها ومطالبين بها في أغرب المواقع (2) وأكثر المقامات نشازا (3). غير أنّ اللائكية لم تتحوّل إلى تيّار فكري ولا بالأحرى إلى اتجاه سياسيّ وقوّة انتخابيّة. فحتّى الحركات الماركسيّة – عروبيّة أو شيوعيّة – التي يفترض أن تمثّل اللائكيّة إحدى ركائز منظومتها الفكريّة، لم تقدم على المطالبة بها ولا هي جعلتها من شعاراتها المعلنة، وكأنّها هي الأخرى مرتاحة للغموض الذي يخيّم على هويّة الدّولة التّونسية كما يحدّدها الفصل الأوّل من الدّستور.
ويبقى مع ذلك للاّئكيين قوّة… وهي القوّة الافتراضيّة التي دأب الإسلاميّون أن ينسبوها لهم، ويبالغون في تضخيمها أو التّقليل منها، بحسب حاجتهم لذلك، وتطبيقا للقاعدة القائلة بأنّ » من ليس بالإسلامي فهو لائكي ». وهكذا يصنّف « المليون ونصف » ممّن ينتسبون لحزب الدستور، من أعماق الرّيف التونسي… لائكيّون!
1 ) بدأ بعض الائكيين عندنا، يفهمون أنّه من الصّعب ودون مغالطة أو بلهوا نية فكريّة، إسقاط التجربة الفرنسية على مجتمع مسلم، وان عليهم مزيد صقل أدوات تحليلهم لطبيعة العلاقة بين الإسلام والدّولة في أرض الإسلام.
2 ) الموقع الغريب: في يوم 2000/3/24 ، وقف محمّد الشرفي على منبر « الكنيسة المصلحة » في باريس 17، يخطب مطالبا بدعم المسار اللائكي في تونس… وهو الذي لم يطالب به عندما كان رئيسا للرّابطة ولا عندما كان وزيرا في حكومة تونس، ربّما كان يعرف وقتها الفصل الأوّل من الدستور.
3 ) دعوة أحد قيادي النّهضة لأصدقائه بالالتحاق بالأحزاب اللائكية.
3-3 ) و من هم الإسلاميّون في تونس؟
لقد قامت الحركة الإسلاميّة المعاصرة في تونس، على فكرة يقينيّة بأنّ الإسلام، والإسلام وحده، هو القادر على تأسيس نهضة حضاريّة حقيقيّة في البلاد. ولم تكن هذه الفكرة بالجديدة على السّاحة التّونسية. إذ سبق أن دعا لها أعلام النّهضة الحديثة في تونس منذ بداية القرن العشرين. إلاّ أنّ الجديد في هذا هو قيام مكوّن سياسي-حزبي، أخذ على عاتقه أمر التّبشير بها في أعماق المجتمع، ويحفزه في ذلك الزّخم التّعبوي والثّوري الذي عرفته الساحة الإسلاميّة العالميّة مع بداية السّبعينات، وكذلك المجابهة المستمرّة مع الغرب وأيضا ما عرفه المجتمع التونسي من إحباطات وخيبات أمل وتشوّق إلى مشروع مجتمعي بديل، يؤمّن له نصيبا أوفر من ذي قبل من التّواصل مع إرثه الثّقافي وهويّته.
وقد تمثّل هذا المكوّن السّياسي الإسلامي في حزب التّحرير وحركة الإتّجاه الإسلامي، وقد تولّدت عن الثّانية، تنظيمات صغيرة لم تعمّر طويلا، وهي : الجهاد الإسلامي من جهة واليسار الإسلامي من جهة أخرى. ولعلّه من المفيد أن نذكر أيضا أنّه وقع الإعلان من خارج تونس على ميلاد جبهة إسلاميّة تونسيّة للإنقاذ في منتصف التّسعينات، ممّا يعني أنّ السّاحة السّياسية الإسلامية هي الأخرى قابلة للتّنوّع والتّعدّد.
على أنّه لا يكفي إعلان حزب انتسابه للإسلام والعمل بمقتضى تعاليمه، كي تتحدّد معالم شخصيّته السّياسية الإسلامية. ولكي يتمّ ذلك، نحتاج إلى تحليل برنامجه السّياسي والخطوط العامّة لمشروعه المجتمعي على محكّ علاقته بالمجتمع الذي نشأ فيه وبالدّولة التي نمى في ظلّها، وكلّ ذلك بالمقارنة بما هو مطروح على هذين المستويين- المجتمع والدّولة – في الدائرة الإسلامية العالميّة.
لا تسمح هذه الورقة ولا أيضا مستوى إحاطتنا بالحركة الإسلاميّة التّونسية، كي نتناولها كلّها بالدّرس والتّحليل، ونقتصر اضطرارا، على حركة الاتّجاه الإسلامي/النّهضة، وحدها، وهو ما يبرّره تواصلها على مدى حوالي ربع قرن، وإنتاجها لأدبيّات كثيرة ولكونها أخيرا أوسع الحركات الإسلاميّة حضورا على السّاحة التّونسية.
ما من أحد يشكّ في أنّ أتباع حركة الاتّجاه الإسلامي/النّهضة، هم مواطنون تونسيون صادقون، قد تنظّموا وناضلوا في السرّ والعلانيّة وذاقوا الأمرّين من أجل أن يحقّقوا، ضمن رؤيتهم الإسلاميّة، الإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصادية والثّقافيّة التي تحتاجها أوضاع البلاد. بيد أنّه لا أحد يشكّ أيضا في أنّ المنظومة الفكريّة الإسلامية التي انطلقوا منها، هي في خطوطها الكبرى، منظومة مشرقيّة وإخوانيّة قليلة الجذور في المجتمع التّونسي. فقد اختارت الحركة منذ بدايتها القطع مع الميراث الزّيتوني، فكرا ورجالا، ولم تتردّد حتّى في معاداتهم. وقد دفعهم ذلك الإختيار أيضا إلى السّعي لتأسيس مجتمع مصغّر وموازي للمجتمع الأمّ وذلك باسم الغربة » جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء » وهو ما فرّط عليهم فرصة الاندماج الهادئ والمبكّر في المجتمع المدني والسّياسي التّونسي.
في مرحلة ثانية وبعد أن راجعوا مواقفهم بعد أوّل انقسام في الحركة أدّى لخروج مجموعة اليسار الإسلامي، أدرك « الاتّجاه » ألاّ مفرّ له من الاندماج. غير أنّ الثّورة الإسلامية الإيرانية قد مرّت على تونس أيضا، وأحدثت لدى السّلطة والمجتمع السّياسي حذرا كبيرا من كلّ تنظيم سياسي إسلامي.
وممّا يذكر أنّ النّهضة من الحركات الإسلاميّة القليلة في العالم التي لم تدع، رسميّا على الأقلّ، إلى بناء الدّولة الإسلاميّة وإقامة الشّريعة وهما غايتا الحركة الإسلامية المعاصرة، بل يوحي قانونها الأساسي بأنّها حزب تقليدي وسطي لشعب مسلم.*
ما هي القوّة الانتخابية للإسلاميين الآن؟
على عكس اللائكيين الذين لا يمثّلون تيّارا سياسيّا ولا يزنون كثيرا في ميزان الانتخابات، فإنّ الإسلاميين يمثّلون تيّارا سياسيا قادرا على تأكيد حضوره في انتخابات ديمقراطيّة، بالرّغم من التحوّلات الجذريّة التي عرفها المجتمع التّونسي في العشريّة الأخيرة. بيد أنّ نسبة هذا الحضور ستكون أضعف ممّا كانت عليه في آخر الانتخابات – 1989 – التي شارك فيها الإسلاميون، لاعتقادي أنّ تجربة القمع الطويلة قد أفضت إلى ميلاد رأي عام إسلامي أقلّ حركي وأكثر هدوء.
4 ) المشهد السياسي الحالي
1-4) ديمقراطيّة بلا ديمقراطيين.
لا نكاد نبالغ إذا قلنا بأنّ الدّيمقراطية قد أصبحت الآن مطلبا ملحّا لأوسع قطاع من المواطنين في تونس. فالجميع يتغنّى بفضائلها ويطالب بها ويزايد على غيره في ذلك. ويزيد الإلحاح على الدّيمقراطية لدى أفراد النّخبة المنتظمين في الأحزاب والنّقابات والجمعيات والأحرار من كلّ التزام تنظيمي. ولاشكّ أنّ الرأسماليين والباعثين الإقتصاديين وأصحاب الأعمال قد أصيبوا هم أيضا بهذه العدوى، لما يأملون من وراء إرساء الدّيمقراطية، من منافع على أنشطتهم وأعمالهم أو لمجرّد كفّ الأذى عنهم وإبطال المعوّقات لمشاريعهم.
ولم تكتف التّنظيمات السّياسية والنّقابات والجمعيات بالتّلويح بشعارات الدّيمقراطية، بل جميعها ضمّنها قوانينه الأساسية كقاعدة لعملها وغاية لنشاطها، حتّى أنّ ثلاثة من ستّة أحزاب قانونيّة، رفعت الدّيمقراطية في صلب هويّتها. وفعل ذلك حزب غير معترف به وآخر تشكّل في المهجر من أربعة أشخاص. فالجميع، من الإسلامي الذي عوّضها بالشّورى، إلى الشيوعي مرورا بكلّ الملل والنحل ينسب لنفسه الدّيمقراطية ويدّعي تعلّقه بها والعمل بمقتضى مبادئها وقواعدها…
ونتساءل كيف يملك مجتمعنا كلّ هذا المخزون الدّيمقراطي وأكثر منه من الاستعدادات والطموحات الديمقراطية، ويعيش مع ذلك في ضلّ أضحل دكتاتوريّة – حزبها هو الآخر ديمقراطي – في نهاية هذا القرن؟
إنّه لابدّ من الاعتراف بأنّ واقع الأمور يختلف كثيرا عن هذه الصّورة المشرقة التي يجتمع النّظام وأحزاب المعارضة على ترويجها عن نفسها. وإذا كان الأمر في منتهى الوضوح بالنّسبة لحزب الحكم، فإنّه يحتاج إلى بعض التّوضيح بالنّسبة لأحزاب المعارضة. فعلى الرّغم من الشّعارات والخطاب والقوانين الأساسية، تتميّز الممارسات السّياسية لهذه التّنظيمات بكثير من السّلطويّة داخل أجهزتها وفي علاقاتها يبعضها. وهي لا تتردد في استعمال كلّ الطّرق والأساليب الانتهازية التي تعيبها على حزب الحكم : فالطرد التعسّفي والإقصاء والتّجميد والانشقاقات هي من صلب الحياة الدّاخلية لأحزاب المعارضة، ممّا يدلّ على أنّها لم تتوصّل إلى إقرار أسلوب للتّعايش السّلمي بين التيارات المكوّنة لها ولحلّ الخلافات والصّراعات الدّاخلية بالحوار البنّاء.
ونجد أفضل مثال على هذه الأجواء المشحونة والتّناقض الصّارخ بين الشّعارات المعلنة والتصرّفات التّعسّفية، في مسيرة أوّل حزب ديمقراطي – من حيث النّشأة – وهو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، خلال العشرية الأخيرة. فقد قبل بعض قيادييه بأن تتدخّل السلطة لفائدتهم وتنصّبهم عليه في سنة 1995، الأمر الذي أحدث انشقاقا حيث تمسّك البعض الآخر بولائه للقيادة الشرعية المعتقلة آنذاك، ونصّب قيادة وقتية لإدارة المرحلة. وما أن أطلق سراح « القيادة الشرعية » حتى تحوّلت الحرب بين ثلاثة فرقاء. وما ينساه الكثيرون، أنّ القيادة الشّرعية قد أحدثت انشقاقا في سنة 1990 اطردت بموجبه 150 من أطر الحركة، وذلك لينفرد الخطّ الموالي للنّظام… وتلك الأيّام نداولها بين النّاس !
وليست العلاقات بين التيّارات في كلّ حزب بأفضل منها بين الأحزاب. فهي تراوح بين العداء المطلق والقبول الحذر. فالحزب القانوني – أو الجمعية القانونية – لا يعترف ولا يتعامل مع غير القانوني وهو يحتذي في ذلك بموقف الدّولة، وقد يتجاوز ذلك التّنظيمات إلى الأشخاص. فالشّخص المغضوب عنه لا يمكن أن يكون له صديق في حزب معارض قانوني. بل الأغرب من ذلك، أن يكون ألدّ أعداء حزب غير معترف به، هو أيضا حزب غير معترف به… ويتجاوز الأمر الأحزاب، فنجد ألدّ خصوم شخص منبوذ هو شخص آخر منبوذ…
وفي المزايدة على الدّيمقراطية، لا يتردد وريث الماوية أو استالينية أو أيّة أيديولوجيّة شمولية حوّلت بلدانا كاملة إلى مقابر وسجون، في أن ينسب الدّيمقراطية لنفسه وحده وينتصب وصيا عليها فيرفضها للإسلامي مثلا، بدعوى مسئوليته عمّا حدث في ايران أو أفغانستان…
إنّ مثل هذه العقلية والممارسات لا تساعد إطلاقا على إنشاء أجواء ملائمة للدّيمقراطية في تونس. وحتّى لو افترضنا زوال حزب الحكم من الخارطة السّياسية، فإنّ العلاقات بين أحزاب المعارضة تبقى متأزّمة لأنّها تقوم أصلا على الإقصاء المتبادل وعلى التّشبّث بالمواقع ولم ترتق بعد إلى مستويات المنافسة النّزيهة.
ولا يستغرب في هذه الحالة أنّه وعلى الرّغم من اهتراء النّظام وما يقابله من إلحاح اجتماعي متزايد على التّغيير، لم يتيسّر للمعارضة بكلّ فصائلها أن تلتقي على مشروع سياسي بديل يملك أبسط مقوّمات المصداقية. بل إنّ الأدهى والأمرّ انه لم تقم أيّة محاولة جادة في هذا السّبيل وكأنّ الجميع مقتنع مسبقا بفشلها. والأغرب من كلّ ذلك، أنّه لم يحدث أن سعت أحزاب المعارضة القانونية التّقارب أو التحالف أو الإندماج فيما بينها، وهي عملية رابحة إذ تخرجها من منطقة » صفر فاصل » !
إنّ بؤس القيادات السياسية واقتصار نظرها على حوانيتها وزهدها في شأن البلاد وقضاياها، هو الذي جعل المواطنين يهجرون الأحزاب القانونية ويحتقرونها ليقينهم أنّها تعيش لنفسها ولإعادة إنتاج أجهزتها وأنّها مستعدّة لأجل ذلك، لكلّ التنازلات.
واعتبارا لأجواء الخوف والقمع، يبدو من الصّعب على المواطن أن يلتحم بالتّنظيمات والشّخصيات التي تقاوم وتصمد حقّا، ممّا يفضي إلى وضع غريب، يتمثّل في شعب بلا قيادات وقيادات بلا شعب ولاجماهير، إمّا لأنّها عزلت نفسها عن حركة المجتمع وهو حال التّنظيمات القانونية أو لكونها عزلت عنها بفعل الإرهاب.
2-4) النّظام وأجهزته
يستند نظام بن علي إلى أربعة قوى متنوّعة لكنّها متداخلة ومتعاونة بل متناسقة دونما أيّ تجانس بين مرجعيّاتها وشرعيّاتها. وتتشكّل أولى هذه القوى من الجهاز البوليسي والعسكري وشرعيّته في أنّه مؤسّسة من مؤسّسات الدّولة، ينفّذ أوامر القائم عليها، مهما كان ودون تساءل عن هويته وعن مبلغ شرعيّته. وتذكّرنا أحداث التّاريخ أنّ الأجهزة الأمنية تؤدّي عملها بكلّ أمانة حتّى تحت المحتلّ، فولاءها مضمون للقائم على الحكم، ولاشيء يمكن أن يزعزع ولاءها إلاّ ظهور طرف سياسي تطمئنّ لقوته ووعوده..
أمّا القوّة الثّانية فتتركّب من الشّبكة العائلية الضّيقة والعصابة المالية. وقد جمعتا من المال والمصالح والنّفوذ أقدارا كبيرة، يستوجب الحفاظ عليها وتدعيمها وتنميتها، الهروب إلى الأمام والدّفع إلى قمم التشدّد. ولا يستبعد إن رأت من قائدها تردّدا أو تخاذلا، أن تصفّيه وتأتي بغيره.
وتتمثّل القوّة الثّالثة في جهاز إداري عفّنته الرشّوة والفساد وعشّشت في كثير من أرجائه طوائف من يسار ماركسي مسكون بروح الانتقام لهزائمه التّاريخية وبرغبة اغتنام الفرصة لتثبيت المواقع المحتلّة وتحصينها. هذه القوّة هي الدّماغ المفكّر والمهندس المخطّط لعمليّة الإستئصال وتمييع المجتمع وقتل روح الشّعب، وهي السّند القوي لنظام بن علي وأكثر ما تكره أن ينفتح النّظام ويدخل في مسار ديمقراطي يفقدها ما اغتصبته.
والسّند الرّابع للنّظام فيتمثّل في الجهاز السّياسي والاجتماعي من التّجمّع الدّستوري وشظايا الأحزاب الإصطناعية التّابعة واتحاد الشغل، أمّا الأخيرة فلا يعول عليها في أي مشروع سياسي يهدف إلى تهيئة ظروف وشروط إيجاد بديل ديمقراطي. فهي مكبّلة باعترافها بالجميل لوليّ نعمتها وبطمعها في المزيد، وهي مسكونة بعقدة الأقزام ومقتنعة بأنّ الدّيمقراطية الحقيقية التي تخرج من صناديق الإقتراع لن تعطيها إلاّ أقلّ ممّا منّ به النّظام عليها.
بقي التّجمّع الدّستوري. يعرف الجميع مسيرة هذا الكيان، فهو حفيد حزب الدّستور الذي تولّد عن حركة المجتمع ومن المنظومة الإسلامية لا من خارجها، وتولّى مهمّة قيادة حركة التّحرير، ثمّ، وما أن تمّ الحصول على الإستقلال حتّى دخل في مسيرة طويلة لبناء الدّولة وتركيز أسس النّهضة الحديثة. تاريخ هذا الحزب لم يكتب لحدّ الآن، ويجب أن يكتب يوما لأنّ تاريخه هو الجزء الهام من تاريخ تونس المعاصرة. ما يهمّنا أن نعرف ونذكّر به في هذه الورقة، أنّه كان لحزب الدّستور كلّ مقوّمات الحزب الوطني والجماهيري وأنّه توفّق إلى تحقيق كثير من طموحات الشّعب قبل أن يترهّل ويعجز عن استنباط المشاريع السّياسية الملائمة لكلّ مرحلة نموّ اجتماعي، ويجدّد نفسه وخطابه السّياسي… وحتّى عندما شاخ وعجّز، بقي له الحسّ السّياسي ليخضع لعملية قيصرية أخرجت من صلبه ومن بين أحشائه بعض أحزاب المعارضة. فكان ميلاد حركة الديمقراطيين الإشتراكيين بقيادة أحد أعضاء الديوان السّياسي ووزير أسبق، وهو السيد أحمد المستيري، وكان أيضا حزب وحركة الوحدة الشّعبية، ثمّ في مرحلة لاحقة الاتّحاد الديمقراطي الوحدوي، برئاسة عضو سابق في اللّجنة المركزية لحزب الدّستور ( ويمكن قياسا، أن نعتبر حزب السيد مصطفى بن جعفر المحظور، من ذرّية الدّستور ).
غير أنّ كيان التّجمّع هو وريث لا شرعي لحزب الدّستور، فقد نشأ بإرادة مغتصب جمع فيه الحابل والنّابل من أنصار الإنقلاب وضمّهم إلى قطعان المناضلين بالميراث والمنتمين له خوفا وتحصّنا ودرءا للمخاطر على أنفسهم وأهلهم وأرزاقهم ومصالحهم، والطامعين والإنتهازيين.. أي أغلبية الشعب التّونسي خلال التّسعينات.
أمّا المهمّة المناطة بعهدة التّجمّع فهي مراقبة ومحاصرة المجتمع وحصر أنفاس النّاس والوشاية… بحيث تخلّى عن دوره الطّبيعي في استنباط السّياسة واكتفى بدور » الرّقيب » و « لجان الأحياء « ، و » الجوسسة والوشاية » أي دور مخبر البوليس. فالتّجمع القائم بوظيفة المخبر هو لاشيء إلاّ حزب الحكم، أي الجهاز المملوك للحكم وليس الذي يحكم، كما يتصوره البعض.
قد يكون الكثير من التّجمعيين قد ارتاحوا لهذا الدّور وفيهم من هم مستعدّ للإستمرار فيه، ولكنّ بالتّأكيد أنّ أغلبيتهم السّاحقة قد ملّت من أدائه ومجّت النّظام وتصرّفاته، وهي تتطلّع للخلاص منه بمثل ما يتطلّع إليه ألدّ خصومه.
ولقد ظهرت بوادر هذا الوعي الجديد الرّافض لأداء دور مخبر البوليس والخدمة الأمينة للنّظام، أثناء أشغال مؤتمر التّجمع في صيف سنة 1998، حين أفلت المؤتمر تماما عن مراقبة الجهاز الأمني لبن علي، الأمر الذي اضطرّه لتهديد أقرب مساعديه حتّى يتداركوا الأمر من الغد. وهو ما تمّ فعلا. وفي إجراء غير مسبوق في تاريخ الحزب الدستوري وتاريخ التّجمع وتحسّبا لكلّ ما يحدث في المؤتمر القادم في سنة 2002، أقدم بن علي في بداية سنة 2000 على تعيين رئيس الإستعلامات العامّة الأسبق، حسن عبيد، على رأس لجنة قارّة في التّجمع. ممّا يفيد خوف الرّجل من أن ينقلب عليه حزبه في مؤتمره القادم، وهو المؤتمر الذي يعتقد أن يقرّر فيه تجديد الثّقة في بن علي لرئاسة جديدة، إمّا بتنقيح الدّستور أو بالإستفتاء الشّعبي.
3-4) المعارضون ومكاسبهم؟
عن قصد وبسابق إضمار، نستعمل عبارة معارضين وليس معارضة لأنّ هذه الأخيرة تعني تنظيمات سياسية – أو تنظيم جبهوي – تملك تحليلات متجانسة للأوضاع القائمة وتعمل ضمن خطّة مدروسة ومتّفق عليها، ولو ضمنيّا، من أجل تحقيق غايات سياسيّة محدّدة، حصل حولها، في غياب الإجماع، حدّ أدنى من الإتّفاق بين كلّ أو أغلب الفصائل المعارضة.
يجب أن نعترف بأنّنا أبعد ما نكون عن هذا الوضع وأنّ كلّ ما هنالك في تونس وخارجها هم معارضون، فرادى أو في مجموعات صغيرة، يناوشون النّظام بما يتيسّر لهم من وسائل وإمكانات، وعلى أصعدة إعلامية وحقوقيّة، تحرج النّظام وربّما تقلقه ولكنّها لا تهدده بأي حال من الأحوال. فهي لا تهدّد علاقاته الإقليمية والدّولية، إذ أنّ تدفّق الدعم المالي والتأييد السّياسي عليه، مضمونان له بشكل دائم وإلى حين سقوطه. وكذلك هي لا تهدّد بنهاية قبضته الحديديّة على المجتمع وإنّما تحدث في أفضل الأحوال ارتخاء ظرفيّا لهذه القبضة. وهو ما حدث فعلا من خلال إطلاق سراح بعض المساجين الذين قامت بشأنهم حملات إعلامية والسّماح لبعض الشّخصيات المعروفة بالسّفر للخارج وانعقاد اجتماع بعض الهيئات والمنظّمات في فنادق العاصمة، ودائما تحت الرّقابة البوليسيّة المكثّفة وفي ظلّ التّعتيم الإعلامي الدّاخلي الكامل.
ولنستعرض هذه المكاسب لنلمس تواضعها إن لم نقل تفاهتها بالمقابل للمطلوب أن تحقّقه نضالات عشر سنوات أو أكثر. ففي الثّلاث سنوات الأخيرة التي سجّل فيها أكبر قدر من التّراجع من قبل النّظام، أطلق سراح محمّد مواعدة وخميّس الشمّاري وسمح لهما بالسّفر للخارج، غير أنّه وما أن عاد مواعدة إلى البلاد حتّى » عادت حليمة إلى عادتها القديمة » فوجّهت له السّلطة تهمة بالتّآمر على أمن الدّولة الخارجي، وهي لازالت عالقة به. واستطاع حمّة الهمّامي وزوجته استنشاق نسيم الحرّية لأسبوع على ضفاف السين وما أن رجعا حتّى علقت بهما قضيّة عدليّة، أفلت منها الأوّل بهروبه والثّانية بما اكتسبته من شهرة عالميّة استطاعت أن تحميها لحدّ الآن. ثم أطلق سراح خميّس قسيلة، ثم جاء دور توفيق بن بريك والمنصف المرزوقي، ونزار الشّعري..
لو أحصينا الحالات التي تؤكّد حقّا تراجعا في موقف النّظام، لما زادت عن العشرة حالات، تهمّ أشخاصا إمّا لهم مواقع ذاتية خاصة في فئة النّخبة التّونسيّة أو أكسبهم الإعلام والتّأييد الدّوليين شهرة، تلزم النّظام بعتقهم ورفع أيديه عنهم، تجنّبا للضّجيج ودفعا للضّرر.
وصحيح أنّه وقع تسريح بعض المئات من المساجين الإسلاميين أو تخفيف المراقبة على آخرين، ويرجع ذلك أساسا إلى أنّ أغلب أولئك هم في نهاية مدّة عقابهم وان كثيرا منهم التزموا بطيّ صفحة ماضيهم، وأنّ كلّ ذلك تمّ بشروط النّظام وحده وغالبا ما تمّ في التّوقيت الذي اختاره النّظام.
ولم يسجّل على الصّعيد المؤسّساتي أيّ تراجع ولا أعطى النّظام شيئا ممّا هو مطلوب منه من سنوات.
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة ولنبدأ بمحمّد مواعدة الذي استرجع حرّية تنقّله في البلاد ولازال يجرّ وراءه قضية عدلية تقسم الظهر : فهو لازال يطالب باسترجاع » حزبه » الذي افلت عنه نهائيا. وكذلك مصطفى بن جعفر الذي استرجع جوازه وحفظ ماء وجهه أن لم يهرول للخارج، فهو لا يزال ينتظر اعترافا بحزبه الموؤود ولا شيء يشير إلى أنّه سيحصل عليه يوما. والنّقابيّون الأحرار الذين يطالبون بإنهاء الوصاية على منظّمتهم النّقابية، لازالوا يلهثون وراء مطلبهم – وأعضاء مجلس الحرّيات، وأغلبهم ممّن استرجع بعض حقوقه الشّخصية، فهم لازالوا كغيرهم في انتظار الاعتراف القانوني بجمعيتهم، وهو الاعتراف الذي بدونه لن يستطيعوا، هم وغيرهم، أن يخرجوا من الحلقات الضيّقة إلى المجتمع الواسع للالتحام بجماهير المواطنين. وتطول قائمة المنتظرين على الرّصيف أن يتحوّل السّراب إلى حقيقة وأن يصدق قول العرّفين!
ولقائل أن يقول بأن كلّ الذين ذكرناهم وآخرون، يدلون بالتّصريحات الصّحفية ويصدرون البلاغات وفيهم حتى من ينشر التّقارير العنيفة – مجلس الحريات – المتّهمة لأعوان الدّولة بالضلوع في التّعذيب، ودون أن ينالهم الأذى الذي كان يلحق بهم لا محالة لأقلّ من ذلك، في السّنوات السّابقة – وكلّ ذلك مكاسب. وهو عين الحقيقة –
أمّا تفسير ذلك فهو بكلّ بساطة أنّ المحرّمات المطلقة والخطوط الحمر قد تغيّرت في سنة عمّا كانت عليه حتى منتصف التّسعينات. فقد ظلّ الحديث عن التّعذيب وإصدار التّهم بممارسته وكذلك الحديث عن تبعيّة السّلطة القضائية وفساد أصحابها وقضايا الرّشوة والفساد المالي والمحسوبيّة والابتزاز وخاصة في أوساط قوى القمع، ظلّ مطلق التّحريم. فهو الخطّ الأحمر الأوّل الذي يعرّض من تجاوزه إلى أشدّ العقاب. الآن، وبعد آلاف المحاكمات وآلاف المرافعات القانونية والقناطير المقنطرة من تقارير المنظّمات الوطنية والدّولية وملاحظيها التي تحدّثت عن التّعذيب وأصنافه وفنونه وآلياته، وبعد أن أصبح الشّارع التوّنسي يتحدّث به جهرا، ويسمّي المسؤولين عنه، لم يعد يحرج النّظام كثيرا أن يأتي ذكره وذكر أسماء الجلاّدين في تقرير يعلم أنّه مهما انتشر، فإنّه لا يبلغ مستوى ما يعلمه النّاس في الموضوع.
الآن زال الخطّ الأحمر الذي مثّله الخطاب عن التّعذيب والجلاّدين سنوات عديدة، ما دام هناك إجماع دولي ووطني بأنّه قدر كلّ التّونسيين، بما فيهم الجلاّدين السّابقين (1) إن عاجلا أو آجلا. ويلاحظ في هذا الباب، أن ممثّلي النّظام وزبانيته في الخارج، لا يتحرّجون اليوم من الاعتراف بوقوع مثل هذه الممارسات.
وبمثل ما تراجع أو زال الخطّ الأحمر المتعلّق بالتّعذيب، زال الخطّ الأحمر أو التحريم المطلق المتعلّق بالفساد المالي والابتزاز والنّهب، طالما تداولته الإشاعات لاغير. هنا أيضا، هناك إجماع شعبي حول الموضوع وانتهى رأس النّظام بالإقتناع بأنّه حقيقة لم يعد بالإمكان سترها عن النّاس ولا حتّى تتبّع من يتحدث بها. ولكنّه لايتردّد في الضرب بقوّة لو طاف بخاطر أحد أن يصنّف فيه وثيقة أو تقريرا أو كتابا يصبح مرجعا ووثيقة إدانة، تضعف من موقعه، لا أمام شعبه، فهو آخر من يحسب لرأيه وزنا، ولكن أمام الشركاء الأجانب.
1) هذا ما اكتشفه حوالي ثلاثون من ضباط الأمن الذين أوقفوا في شهر 2000.
إلاّ أنّ الخط الأحمر الدّاكن والتّحريم الذي ما بعده تحريم، يبقى المتعلّق بالتّشكيك في شرعيّة ترشّح بن علي لرئاسة رابعة سواء عن طريق استفتاء شعبي أو تحوير ملائم للدّستور. ولقد كاد الصحافي رياض بن فضل أن يدفع حياته ثمن مجاهرته بن علي بالإقلاع عن نيّته تلك، وتفيد أدقّ المعلومات أن أمر اغتياله قد صدر عن رئيس الدّولة نفسه وليس كما شاع حينا، عن إحدى العصابات التّابعة له، ولا بالأحرى عن محاولة انتحار كما روّجت لذلك المصادر الرّسمية.
وهكذا لا تمثّل المكاسب التي يتردّد البعض في التّفاخر بها وتقديمها كمؤشّرات تبشّر بقرب نهاية النّظام، إلاّ انتصارات فرديّة وفي أفضل الأحوال فئويّة، ودائما في الحقل الحقوقي الذي يبدو أنّ النّظام قد تنازل عنه، حيث اتّضح الآن تخلّي الخطاب الرّسمي عن إحدى مكوّناته الهامّة حتّى منتصف التّسعينات ألا وهي حقوق الإنسان ولم يعد يشير إليها إطلاقا، في حين يستمرّ في ممارساته العملية المعهودة على هذا المستوى وكأنّ شيئا لم يكن.
لذلك نعتقد أنّ ما يقدّم على أنّه انتصارات ومكاسب للمعارضين، ليس في حقيقة الأمر إلاّ فتح لأبواب مخلوعة واستلاء على مواقع وخنادق هجرها الخصم لأنّه غيّر من أولويّاته وبات متشبّث بالأهمّ أي بالسّياسي … وهو الذي لم يرق له بشكل نهائيّ عمل المعارضين.
4-4) الدّور الأجنبي في المعادلة التّونسية:
منذ منتصف القرن الثّامن عشر وحتّى من قبل ذلك، والدّور الأجنبي وخاصّة الفرنسي، يتعاظم في الشّؤون الدّاخلية التّونسيّة، حتّى انتهى بنا إلى معاهدة الحماية وظلمة 81 سنة من الاستعمار. ولم يضع الاستقلال حدّا لهذا التّدخّل، بل زاد في تقوية دوره، حتّى أصبح جزءا من المعادلة السّياسية للبلاد.
ولقد ظهر ذلك واضحا وبشكل سافر، عديد المرّات منذ الاستقلال وبالخصوص أثناء الأزمات الكبرى. فقد لجأت الحكومة أكثر من مرّة للاستنجاد بالقوّة المسلّحة الفرنسيّة، لا لدرء خطر أجنبي، فذاك مقبول ظمن اتفاقات بينيّة، ولكن أيضا في صراعات داخليّة، مثل مقاومة الحركة اليوسفيّة ومتمرّدي عمليّة قفصة … وحتّى هذا ، يمكن أن يكون مقبولا إذا ما لحّفناه بمنطق الدّولة السّاتر لكلّ العيوب.
بيد أنّ الأمر المرفوض قطعا، هو ما دأبت عليه كثير من الوجوه السّياسية، التي تعلّقت همّتها بترقيّة آو نيل منصب أو ترشّح لمهمّة، من بحث عن دعم أجنبيّ تعوّض به فقدانها لكلّ مشروعيّة لدى شعبها. وإذا كان من السّهل فهم مثل هذه التّصرّفات من شخصيات سياسيّة رسميّة، انقطعت عن شعبها كلّية فيئست من كسب ثقته ووضعت كلّ أملها في الأجنبي، فإنّه من الصّعب قبول ذلك من مناضلين حقوقيين أو سياسيّين في المعارضة، يعلنون عن تلاحمهم مع القوى الشّعبيّة وتمثيلهم لطموحاتها وعزمهم على إرجاع السّيادة للشّعب.
وتتكاثر الأمثلة لهذا الاستلاب للأجنبي وتتنوّع، وتأخذ ألوانا وأشكالا كثيرة بحسب الأشخاص والهيئات والمنظّمات. ولا نبالغ إذا قلنا أنّ الكثير منهم معروفون في السّفارات الأجنبيّة بتونس ولدى دولها أكثر ممّا هم معروفون لدى شعبهم، وصحيح أنّ مقاومة نظام مستبدّ كالنّظام التّونسي، يضطرّ المناضل إلى الاستنجاد بمن يحميه من البطش والجور، فذاك حقّ وواجب. لكن هناك فرق بين الاستنجاد بدول وهيئات تحمي أوّل ما تحمي الطّاغية المستبدّ في نطاق فهمها وتقديرها لمصالحها العليا وتولي بعض التعاطف مع الضحايا في نطاق قناعاتها الإنسانية، والاستنجاد بمؤسّسات المجتمعات المدنيّة الغربية التي تناصر حقوق الإنسان وتقاوم، في معظمها، في الآن نفسه، تواطؤ دولها وحكوماتها مع المستبدّ الغاشم.
وإذا كان دور الدّول الأوروبيّة وأحزابها السّياسية الكبرى في مساندة النّظام التّونسي واضحا تماما ويستوجب من القوى المعارضة التّونسية أن تندّد به وتكشفه وتحدّد منه الموقف الملائم، فإنّ البرلمان الأوروبّي، الذي أصبح حائط المبكى بالنّسبة للبعض من المعارضين منذ توقيع عقد الشّراكة بين تونس والاتحاد الأوروبّي، يلعب دورا مساند أخطر، متستّرا بجرعاته المسكّنة تحت عنوان » الفصل الثّاني من العقد « .
من التّضامن إلى الوصاية.
لقد أثبتت تجربة السنوات العشر الأخيرة في التّعامل مع المنظّمات الحقوقيّة والجماعات السّياسية الأكثر استعدادا للتّواصل مع النشطاء التّونسيين، ان هذه المنظّمات ليست دائما تحت طلب من يحتاج إليها وأنّ تحرّكها يخضع لخططها الذّاتية أكثر من خضوعها للطلبات الملحّة وحاجيات الواقع.
ولعلّ أفضل مثال لذلك هو في الدّور السّلبي بل المتواطئ للفدرالية الدّوليّة لحقوق الإنسان وذلك على مدى حوالي الستّة سنوات من القمع في تونس. فعلى الرغم من كلّ ما أبلغت به عن الوضع في تونس، من قبل نشطاء في تونس أو في الخارج، لم تتحرّك الفدرالية إلاّ يوم تعرّض أصدقاؤها الأقربون لبعض المكروه. وهذه الحالة ليست بالاستثنائية، إذ نجد مثيلها لدى المجموعات السّياسية من أقصى اليسار وأيضا في الصّحافة وبقيّة وسائل الإعلام. فالذين ينشرون حاليا البيانات المشتعلة ويكتبون المقالات عن الوضع في تونس ويتحمسون للنضالات وبعض المناضلين، لم يكونوا دائما هكذا. والغريب أن تأخّرهم في أداء واجبهم التضامني، لا يمنعهم من محاولة الاستيلاء على الملف التّونسي وفرض وصايتهم عليه، وكلّ ذلك بتواطؤٍ مع أصدقائهم التونسيين ومواطني الضفّتين! فهم الذين يحدّدون هوية الضحايا التي تستأهل الحماية والأشخاص الذين يستحقّون النّعت بالديمقراطيين وهم الذين يحددّون عدد المساجين في السجون التّونسية… إلى ما في ذلك من مواقف انتهازية وتصرّفات سخيفة.
ولكنّ الوصاية لا تفرض إلاّ على من يقبلها ويرحّب بها. وهناك من التّونسيين من يدعو إليها بكل جوارحه، وأفضل مثال على ذلك فيما أقدم عليه بعض المناضلين الذين شوّشوا على النّظام في الخارج، حيث اصطحبوا معهم من يحميهم عند رجوعهم إلى تونس، دون أدنى وعي بمستوى الإهانة التي يلحقونها بأنفسهم وغيرهم لدى شعبهم.
5) طريق المستقبل
يسيطر على تفكير وتحليل المعارضة بكلّ فصائلها، منطق غريب، مفاده أنّ القوى الاجتماعية الوحيدة الرّاغبة في التّغيير والمطالبة بالحرّيات والمتشوّقة للدّيمقراطية، هي القوى الشّعبيّة المحرومة والمتضرّرة من السّياسيات الاجتماعية والاقتصادية للنّظام. ويرجع هذا التّفكير إلى المدرسة الماركسيّة التي لا تزال المرجع الأوحد لصنّاع الرّأي عندنا على الرّغم ممّا أثبتته تجارب التّاريخ لكثير من شعوب العالم، على قصور هذه المدرسة على إدراك طبيعة هذا العصر.
والمهمّ أنّ المعارضة التّونسيّة لا تقرأ حسابا في تقديراتها إلاّ للطّلبة والتّلاميذ والبطّالين والمطرودين والنّقابيين المطرودين من نقابتهم وجماعات النّاشطين. فهي ترى فيها القوى الحقيقية والوحيدة للتّغيير الديمقراطي … ولما لا للثورة؟ وكأنّنا في الستّينات أو حتّى من قبل ذلك.
نعتقد أنّ هذه الرّؤية على جانب كبير من الخطأ لأنّها نتيجة تحليل دغمائي لا علاقة له بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي للبلاد. كما نعتقد أنّ رغبة التّغيير تكاد تكون عامّة، وأنّ تحقيقها يحتاج إلى توفير شرط لازم وإن كان غير كاف، يتمثّل في بناء قوّة سياسية قادرة على استعادة زمام المبادرة السّياسيّة وعلى تعديل موازين القوى الحالية.
ونحسب أنّ هنا البناء لن يبدأ من العدم وأنّ لبناته الأولى متوفّرة بأقدار متفاوتة في المجتمع وفي التّنظيمات القائمة.
1-5) القوى الإجتماعيّة:
لعلّه من المفيد أن نذكّر بأنّ اثنين من الأزمات الكبرى التي عرفتها تونس بعد الاستقلال كانت ذات طابع اجتماعي. فقد تفجّرت الأولى في الرّيف على إثر فشل سياسة التّعاضد في نهاية الستّينات. وتفجّرت الثّانية في نهاية السّبعينات على إثر احتداد الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
إلاّ أن ظروف الحاضر مختلفة تماما عما كانت عليه بالأمس. فقد تهمّش الرّيف وتراجع دوره بفعل تنوّع الاقتصاد التونسي واعتماده الحالي على قطاعين أساسيين، هما الخدمات والصناعة.
1-1-5 كما ان دور اتحاد الشغل قد تقلّص الآن بفعل تدجينه الطويل ولكن أيضا بفعل كلّ التشريعات الاجتماعية التي هيّأت لعلاقات عمل ومناخيات جديدة في المؤسّسات وأدّت إلى تراجع التضامن وحتّى الوعي العمالي وقلّصت من أعداد المناضلين وحتى من المشتركين. ولاشك أن أزمة الاتحاد ناتجة في الأصل عن طبيعة الوظيفة التي فرضها عليه النظام وممارسات القيادة النقابية إلاّ أنّها في جزء منها ناتجة عن بنية علاقات الشغل الجديدة في اقتصاد يعرف تغييرات عميقة.
ومن الصّعب في ظلّ هذه الظروف ان نتصوّر رجوع الاتحاد في مستقبل قريب لتول وظيفته التقليدية في الدّفاع عن الشغالين ومناوشة النّظام وإحراجه على مستوى سياسته الاجتماعية.
إلاّ أنّ ما يحدث على حدود المركزية النّقابية هو الباعث على الآمال. فعلى الرّغم من المضايقات والتهديدات، لازال كثير من النّقابيين المخلصين لنقابتهم والأوفياء لدورهم في الدّفاع عن العمّال، يناضلون من أجل إعادة الاتحاد لتولّي دوره الطبيعي. ولا شكّ أن نضالهم يلقى التجاوب والتّأييد وأنّ حلقات أنصارهم تتوسّع في كلّ يوم. وليس الذي حدث أخيرا من إقالة أمين عام الاتحاد بالغريب عن هذه التحرّكات والنّضالات.
2-1-5) النّقابات المهنيّة والمنظّمات الحقوقية:
– الهيئة الوطنيّة للمحامين: على الرّغم من تبعيّة الهيئة الواضحة للنّظام، فقد ظهر بمناسبة انتخابات حزيران/جوان 1998 والتفاف حوالي نصف المحامين التّونسيين وراء الأستاذ البشير الصّيد المرشّح المستقلّ للعمادة، أنّ سلك المحامين التّونسيين يمثّل قوّة هائلة، يجب أن يقرأ لها كلّ حساب في المستقبل. ولقد ظهر ذلك من خلال التّطوّع الكامل واليومي لعديد المحامين في قضايا انتهاكات الحقوق ومن خلال التّظاهرات التّضامنيّة مع بعض أفراد السّلك في خلافاتهم مع المحاكم بخصوص حقوق الدّفاع والتي وصلت حدّ الإضراب.
– جمعيّة المحامين الشّبان:
يبدو أنّ هذه الجمعيّة قد بدأت الآن تتحرّك وقد برز دورها ودور رئيسها خاصة، الأستاذ شوقي طبيب، أثناء قضية بن بريك، وينتظر أن يتزايد هذا الدّور في المستقبل.
– اتحادات الطلاّب:
عرفت تونس انحسارا كبيرا للنّشاط الطلابي وذلك بمنع نشاط الاتحاد العام التونسي للطلبة وملاحقة قيادته ومناضليه منذ سنة 1991، وبدخول الاتحاد العام لطلبة تونس مرحلة طويلة من الصّراعات الدّاخليّة، أدت لوقوعه بين أيدي فصائل يسارية وهو الذي زاد في تهميشه. وتفيد أحداث السنتين الأخيرتين أنّ الطلبة وتلاميذ المعاهد قادرين على التحرّك المتناسق حتّى في غياب التّنظيمات الممثّلة.
– الرّابطة التّونسية لحقوق الإنسان:
على الرّغم ممّا عرفته الرّابطة من صراعات داخليّة وما أعقب مؤتمرها في سنة 1994 من تولّي أمرها من قبل هيئة موالية للنّظام، جمّدت حركتها ونشاطها، فإنّ أحداث السّنتين الأخيرتين قد بلورت في صلبها، اتجاها جادّا في إحيائها. وهو المرشّح للفوز في انتخابات سنة 2000 . وينتظر أن تعود الرّابطة مع هيئتها المديرة الجديدة إلى تولّي دورها في الدّفاع عن الضحايا دون تمييز بين انتماءاتهم وفي دفع التوجّهات الديمقراطية.
– المجلس الوطني للحريات:
ظهر المجلس، منذ نشأته في آخر سنة 1998، كمنظّمة فاعلة وقادرة على المبادرة وتجاوز » المحرّمات » في مجال حقوق الإنسان كما في المجال السّياسي. ولا شكّ أن تركيبة هيئته وقيمة الشخصيات التي أسّسته والتحقت به، هي سرّ مواقفه الجريئة. وينتظر أن يتوسّع المجلس لاستقبال المزيد من الأعضاء وأن يتطوّر ليمثّل النّخبة التونسية بكلّ روافدها السّياسية، وهو ما يرشّحه كي يلعب الأدوار الأولى في دعم التوجّهات الدّيمقراطية.
– المنظّمة الوطنية لمناهضة التّطبيع:
وقع الإعلان عن ميلاد هذه المنظمة في أوائل أكتوبر 2000 . وهي المنظّمة السّياسية الثانية بعد التكتّل التي تنشأ منذ عشر سنوات في تونس وتعلن صراحة عن مناهضتها لإحدى أهمّ مكوّنات السّياسة الخارجية التّونسية.
وقد جمعت المنظّمة شخصيّات مرموقة من كلّ الآفاق السّياسية وكثيرها معروف بمواقفه السّياسية والحقوقية المشرّفة ولا شكّ أنّها تمثّل أحد الأقطاب الهامة في مقاومة تحالف الدكتاتورية والصهيونية.
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المنظمات التونسية في الخارج:
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يوجد في المنفى عديد التنظيمات السياسية والحقوقية هاجرت إليه أو نشأت فيه،
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حركة النهضة: وقد هاجرت قيادتها والمئات من مناضليها إلى البلدان الأوربية وأمريكا الشمالية وهي تتحرك على الصعيد السياسي انطلاقا من لندن وكذلك على الصعيد الحقوقي من خلال عديد الجمعيات التي أنشأها أنصارها في البلدان التي يقيمون فيها.
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اللجنة التونسية للمطالبة باستقالة بن علي: تأسست سنة 1992 احتجاجا على مساندة الدولة التونسية للمنصف بن علي أثناء محاكمته في فرنسا بتهمة الاتجار بالمخدرات. ويديرها د. منذر صفر.
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المعهد التونسي للعلاقات الدولية: تأسس في 1998 في باريس وينشطه د. أحمد المناعي.
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وتنشط منظمات حقوقية تونسية أخرى مثل مركز الإعلام والتوثيق حول التعذيب الذي يديره منذ مطلع التسعينات خالد بن مبارك وأخرى تونسية فرنسية مثل لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والتي تأسست في نهاية 1996 ويديرها كمال الجندوبي.
2-5) قوى المال والأعمال
تفيد قراءة سريعة لتاريخ ما بعد الاستقلال، أن طبقة اجتماعيّة وسطى قد نشأت وتوسّعت قواعدها حتى منتصف الثمانينات. وقد تأسّست هذه الطبقة في البداية على الإدارة والخدمات والمناشط التي أنشأتها الدّولة، ثم زادت توسّعها مع تركيز السّياحة والخدمات المتّصلة بها مع بداية السّتينات، واستمرّ ذلك في السّبعينات وحتى منتصف الثمانينات مع نموّ الصّناعات التّصديرية من غزل ونسيج وخياطة وصناعات معدنية وجلدية وتحويلية … الخ والكلّ في أجواء من الحماية الاقتصادية والقمرقية (الجمركية) ومع التّسهيلات المالية والإعفاء الجبائي…
وقد بلغت هذه الطبقة نموّها الأقصى في منتصف الثمانينات وبدأت بعد ذلك تتراجع شيئا فشيئا لاصطدام مصالحها بظاهرتين جديدتين في سياسة الدّولة، أولهما بداية خصخصة القطاع العام والذي تسارع في بداية التّسعينات، وانفردت بالإثراء منه فئة النّهابين. أمّا الظاهرة الثانية فهي انفتاح السّوق التّونسية على الخارج والتّسهيلات المتزايدة للتّوريد وأضرار ذلك على الصناعات النّاشئة. وقد تفاقم ذلك في الثلاثة سنوات الأخيرة بعد إبرام عقد الشراكة مع أوروبا ولا شك أنّه سيتفاقم أكثر في المستقبل.
ولا بأس أن نذكّر في هذه الورقة ببعض المعطيات الإحصائية الدّالة على هشاشة النّسيج الاقتصادي التّونسي في مواجهته لمنافسة فيض الإنتاج الأوروبي الوافد، وما سيؤدّي به حتما من إفلاس قطاعات واسعة من المؤسسات التّونسية وما سيفضي إليه من نقمة أصحاب هذه المؤسّسات وعمّالهما.
تفيد إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء (1) أنّ النّسيج الاقتصادي الوطني متكوّن أساسا من مؤسسات صغرى وعائلية ( دون 10 عمّال) . وهي تمثّل %97,3من المجموع أي حوالي 389.000 من جملة 398.000 مؤسسة تونسية.
(1) المعهد الوطني للإحصاء : 1998/12/31.
كما تفيد هذه الإحصائيات إلى أنّ أكثر من ثلثيها تنشط في قطاع الخدمات، وان حوالي %11 فقط من المؤسسات التّونسيّة تنشط في قطاعات الصّناعات التّحويلية ( حوالي 45.000 مؤسسة) وفيها %95 من الحجم الصغير (دون 10 عمّال) ، ولا شكّ أنّ صغر حجمها وقلّة مواردها المالية والعوائق التي تجدها للحصول على الاستثمارات، وضعف رأس مالها التّكنولوجي، إضافة لثقل الضّرائب والمزاحمة الوحشيّة و التهريب، هي كلّها من العوامل المساعدة على تهلهل بل اهتزاز استقرارها.
إنّ مخاوف رجال الأعمال والصّناعيين والتّجار والباعثين الاقتصاديين من المستقبل تتزايد. وإذا ما استثنينا الفئة القليلة المنتفعة من الوضع الحالي، فإنّ الأغلبية السّاحقة من هذه الفئات أصبحت تشعر بالقلق من الحاضر والخوف من المستقبل وتعبّر عنه بما تيسّر لها، كما تمّ ذلك في صفاقس منذ ثلاث سنوات أو لدى أصحاب التاكسيات منذ سنة، أو بشكل واضح ومفضوح بقلم رياض بن فضل والذي قدّمه الإعلام الدّولي على غير صفته الحقيقية.
رياض بن فضل صحافي سابق، استعمل شبكة علاقاته لتمرير موقف سياسي يشاركه فيه كثير من زملائه في عالم الأعمال وحتّى المحظوظين منهم والمنتفعين من سخاء النّظام، ويفيد بأنّه قد جاء الوقت ليتهيّأ بن علي لترك كلّ أمل في رئاسة جديدة. وتجدر الإشارة أنّها المرّة الوحيدة التي عبّر فيها مواطن تونسي من الدّخل على هذا الموقف الحدّي على الرّغم من أنّ صاحبه ينتمي للحوزة. وقد جاء ردّ فعل النّظام في شكل محاولة اغتيال في وضح النّهار.
وقد ذكرنا هذا، للتّأكيد على أنّ قوى التغيير ليست فقط في أوساط المعارضة والاحتجاج وإنّما تتواجد الآن في كلّ الفئات الاجتماعيّة، وبالتّالي فإنّه من غير الحكمة المراهنة على القوى الاحتجاجية التقليدية فقط.
3-5 ) المواطن والشارع التّونسي.
في تونس شعب يتشوّق من أعماقه إلى تغيير حكّامه والقطع مع النّظام، وذلك بأي شكل من الأشكال. ولأنّه مقتنع بأنّه لن يقدر على ذلك بالعنف، فهو يخيّر ان يتمّ التّغيير بالطّرق السّلمية وفي الهدوء. وهو ما يناسب طبعه وثقافته وموروثه السّياسي.
على أنّ وقائع وأحداث السّنوات الأخيرة، تؤكّد أن بعض شرائح المجتمع التّونسي على تمام الاستعداد لبذل الكثير من التضحيات، إن هي يئست من التّغيير السّلمي. فقد زرعت بذور العنف في مجتمعنا منذ زمان بعيد وتعهّدها النّظام الحالي بالعناية والصّيانة والمخصّبات ولا أحد يدري كيف تنبت غدا. وقد يأخذ ذلك شكل انتفاضات محلّية أو شاملة ولكن وقتيّة في كلّ الأحوال، لأنّها تفتقد للتّأطير السّياسي والنّقابي من جهة، ولأنّ عصى القمع متربّصة بكلّ تحرّك.
ويدرك هذا الشّعب المتشوق للتّغيير، أن البديل السّياسي ليس جاهزا ينتظر على الرّصيف وأنّ تشكيلات المعارضة لا تعبّر دائما عن طموحاته ومطالبه وأولوياته. وهو لذلك يتردّد في منحها ثقته ويؤجّل موعد الالتحام بها على الرّغم من تزايد نفوره من النّظام. فالمجتمع الذي ظلّ طويلا يدور في فلك النّظام ويدين له بالولاء الكامل، راغبا ومكرها، قد تخلّص الآن، في كلّ ما هو غير وظيفي، من هذه التبعيّة، إلاّ أنّ دائرته لم تلتق بعد بدائرة المعارضة.
4-5 ) بناء قوّة سياسيّة معارضة[1]:
لكي نخرج من مأزق عزلة المعارضة عن الجماهير الشّعبيّة واحتكار النّظام لكلّ الفضاءات السّياسية، ولكي نؤسّس لبناء جسور التّواصل بين المجتمع والمعارضة وتوفير سبل استعادة الأخيرة لزمام المبادرة، لا مناص من قيام قوّة سياسيّة واجتماعيّة، تستطيع تعديل موازين القوى القائمة وتفرض على السلطة تقديم التّنازلات المطلوبة، وأن تكون هذه القوّة قد قطعت مع كلّ العمران السياسي الذي بناه النّظام بكلّ مكوّناته الكاراكوزية ورموزه المضحكة وأوّلها الميثاق الوطني، وأن تتقدّم هذه القوّة، للتّونسيين وللعالم، بكل وضوح ودون لفّ أو دوران، كالقوّة القادرة على تولّي مسؤوليات قيادة تونس.
ولا يمكن لهذه القوّة، بأي حال من الأحوال، ان تكون تجمّعا جبهويّا للتّنظيمات القائمة. فتحقيق ذلك بين حركات أيديولوجية، إسلاميّة وعروبية وشيوعيّة، لا تزال تتحارب ويقصي بعضها البعض، هو ضرب من المستحيل. وحتّى إذا تمّت المعجزة وقامت تلك الجبهة، فإنّها لن تؤخذ مأخذ الجدّ ولن تجمّع النّاس حول برنامج حكم، وتنتهي إلى تكريس القطيعة الحالية او الجفاء، بين المعارضة والمجتمع الواسع وبشكل أكثر إحباطا للعزائم من ذي قبل.
ولا يمكن لهذه القوّة السّياسية أن تقوم على أية فكرة ايديولوجية خلافيّة أو منفّرة لأيّ طرف، فردا أو جماعة، ولا أن تتموقع في غير وسط الخارطة السّياسيّة، و لا أن يكون لها من غايات غير قيادة تونس لإخراجها من مستنقع الدكتاتورية ودفعها في المسار الديمقراطي.
ونعتقد أنّ نواة هذا التّنظيم السّياسي المأمول والضّروري، قائمة الآن في السّاحة التّونسية وهي ممثّلة في : التكتّل الدّيمقراطي للحرية والعمل.
فقد نشأ هذا التّنظيم ضمن عمليّة إصلاح للانحرافات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، واتخذ منذ ميلاده مواقف مبدئيّة مشرّفة لم يحد عنها قط، ولا تزال قراءته للأوضاع التّونسية وتحاليله لطبيعة النّظام وتصوّراته للمستقبل، هي الأسلم على السّاحة.
وقد ضمّ منذ نشأته الأولى، رجالا جاءوا من تنظيمات سياسية واجتماعية مختلفة ويملكون – من خلال مسارات ذاتية ثرية – ثقافة الحوار والتّفاوض ومنطق الدّولة.
ويملك التكتّل الدّيمقراطي علاقات في صلب وعلى هوامش اتحاد الشغل، كما أنّ له مداخله في مجلس الحريات وفي رابطة حقوق الإنسان. وقد استطاع أن يوسّع من حلقات أنصاره في تونس وخارجها وذلك على الرّغم من الحصار الأمني والإعلامي المضروب عليه منذ ميلاده.
ونعتقد أن السؤال الوحيد الذي يحوم حول التكتّل الديمقراطي، يتمثّل في مدى استعداد قيادته لتجعل منه، وفي وضعه الّقانوني الحالي، حزب الطلائع الدّيمقراطيّة وأن تفتحه وتجعل منه ساحة كلّ الدّيمقراطيين ودون اعتبار لانتماءاتهم السّابقة.
على أنّ الانفتاح المأمول للتكتّل الديمقراطي للمناضلين الديمقراطيين والتحاق هؤلاء بتنظيماته، لا يكفيان وحدهما لتحويله إلى قوّة سياسية معارضة قادرة على تعديل موازين القوى في البلاد. فمثل هذه النّقلة النّوعية في التّنظم السّياسي ضرورية، إلاّ أنّها لن تفرض احترامها إلاّ بطرح القضايا الحقيقية والحيوية للمرحلة وللمستقبل وعرض الحلول اللازمة لها.
ولا شك انّ تحديد كلّ ذلك يحتاج إلى ورشات عمل وحوارات ومفوضات، إلاّ أنّه بالإمكان اقتراح محاور العمل التّالية :
1) العمل على إرغام بن علي الالتزام بالانسحاب من الحياة السّياسية في نهاية رئاسته الثالثة والأخيرة والمطالبة بإصلاح دستوري – ربّما حتّى مجلس تأسيسي – يضمن شروط التداول الديمقراطي على السّلطة.
2) العمل على إعادة بناء الدّولة وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بمؤسّساتها وهيكلتها بالقدر الذي يضمن استقلال السّلطات عن بعضها وحياد الإدارة في الصّراعات السّياسية والاجتماعيّة…
3 ) العمل على تحرير الإسلام من الهيمنة الحالية للدّولة وأجهزتها الأمنيّة والسّياسية وحفظه حاضرا ومستقبلا من كلّ توظيف ساسوي وإرجاعه للعلماء والمؤمنين… والتدرّج به إلى مستوى المرجعية الدينية والرّوحية لجميع التّونسيين.
4) العمل على توضيح ومراجعة علاقة الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتفعيل التوجّه المغاربي، باعتبارهما المحورين المحدّدين لسمات المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لتونس.
ضرورة تنويع العلاقات الخارجية-
لقد اقتصرت العلاقات الخارجية لأغلب المعارضين التّونسيين بالطرف الفرنسي والاشتراكي أو اليساري على الأخصّ، لارتباطات فكرية وإيديولوجية لا علاقة لها بالسّياسة البتّة. فالصفاء والنقاوة والثورية تقتضي ألاّ ندقّ أبوابا غير أبواب الثوريين والتقدّميين.
وهكذا ، كان اللّقاء مع الجماعات والتنظيمات المهمّشة في فرنسا. وعندما ارتقت هذه العلاقات وتوسّعت، لم تتجاوز إحدى مجموعات الخضر أو عقبة الحزب الاشتراكي الفرنسي وشخصياته الثّانوية. فعلى الرّغم من تواصل كثير من الشّخصيات التّونسية بالحزب الاشتراكي الفرنسي، لم تتوصّل لإقناع هذا الحزب بالقيام بعمل رمزي يتمثّل في التّحفظ على وجود التجمّع الدستوري التّونسي في الاشتراكية الدّولية.
ولقد بقيت هذه العلاقات، على تواضعها، محصورة في فرنسا في أغلب الأحيان. وفرنسا كما نعلم، ليست سوى أحد البلدان المكوّنة للاتحاد الأوروبّي، وإن كان دورها ريادي في كلّ ما يتّصل بالمغرب العربي
الخاتمة
تقوم السّياسة على تصوّرات وأفكار ورؤى يحملها رجال ونساء ويحوّلونها عبر مخاض التّفاعل الميداني مع المجتمع، إلى برامج ومشاريع لشعوبهم، ويلتزمون بإنجازها ضمن خطط عملية في مواعيد زمنية مضبوطة.
وعندما تكون أهداف الكفاح السّياسي واضحة وفي خط حركة المجتمع، فإن ميلاد الحزب الحامل لها لن يتأخّر، ولن يطول كذلك الوقت الذي يتحوّل فيه هذا الحزب إلى قوّة سياسية قادرة على تعديل موازين القوى لفائدة المجتمع.
ونعتقد أنّ المشروع السّياسي الذي يستجيب اليوم لطموحات أغلبية التّونسيين والذي يمكن له أن يمثل إحدى ركائز القوة السياسية المستقبلية، يتمثّل في قطع الطريق على بن علي للترشّح مجدّدا. وقد تعجز تلك القوة بمفردها ان تحقق هذا الهدف، إلاّ ان مجرّد وجودها على السّاحة، سيؤدّي إلى تفجير التناقضات الدّاخلية في صلب النّظام ودفع أحد مكوناته وفصائله إلى قلبه وفتح الطريق للتّغيير.
ويخطئ من يتصوّر أن برنامج تجديد الرئاسة ما زال بعيدا، إذ تتأكد الآن المساعي الحثيثة لإعداد
الطبخة القانونية الأنسب، وعلى كل حال، وحتى لو كان الأمر سابقا لأوانه، فإنّه من الأسهل التصدي للنوايا من انتظار تجسدها في مشروع تنزّل في الدّستور أو أقرّ باستفتاء. كما يخطئ المتوهّمون بعد التجربة المريرة التي عشناها، أنّه بالإمكان الدّخول مع النّظام وصاحبه في تجربة ديمقراطيّة جديدة، بشرط أن ينظّف هندامه ويصلح من أسلوبه في الحكم. هؤلاء، إن لم يكونوا بلهاء -، فهم تجار أوهام وفي كلا الحالتين حلفاء للدكتاتورية.
الدكتور أحمد المناعي: ترشح في الانتخابات التشريعية لسنة 1989 على رأس لائحة مستقلة في ولاية المنستير، أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 1994، وذلك في حديث لصحيفة « لوبروغريه دو ليون » في تاريخ 25/8/1993. أصدر كتاب « العذاب التونسي » في سنة 1995. وهو يعيش منذ 1991 في المنفى ويدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية في باريس.
تونس الغد
تحـرير: أحمد المناعي، توفيق بن بريك، راشد الغنوشي، مصطفى بن جعفر، منصف المرزوقي، نور الدين ختروشي
تقــديم: هيثم مناع
إصـدار: اللجنة العربية لحقوق الإنسان ودار نشر » أوراب » الباريسية
212 صفحة، نيسان(أفريل) 2001
تونس الغد
تحـرير: أحمد المناعي، توفيق بن بريك، راشد الغنوشي، مصطفى بن جعفر، منصف المرزوقي، نور الدين ختروشي
إصـدار: اللجنة العربية لحقوق الإنسان ودار نشر » أوراب » الباريسية
212 صفحة، نيسان(أفريل) 2001
وإذ نضطرّ للتذكير بقضايا وأحداث وخلافات مرّت عليها أكثر من ثلاثة أرباع القرن، في ورقة معدّة لتلمّس آفاق المستقبل، فلأنّ كلّ ذلك مازال حاضرا في إشكاليات النّخبة التّونسيّة، يشقّها وينعكس على تشكّلها ويحدّد اختياراتها الثّقافيّة ومواقفها السّياسيّة ويؤسس لخصوماتها وعداءاتها وتحالفاتها، ويرسم تصوّراتها لنوعيّة التعايش بينها وشكل الدّيمقراطيّة الذي يراه كلّ فصيل من فصائلها.
وإذ نذكّر بذلك فإنّما أيضا، لأنّنا نعتقد أنّ التأسيس لمستقبل ديمقراطي في تونس لن يتمّ إلاّ عبر مصالحة تاريخيّة بين التيّارين الإصلاحيين الذين أفرزتهما المنظومة الإسلاميّة، وعرفا امتدادا شعبيّا غبر الحزبين الجماهيريين الحقيقيين والوحيدين الذين عرفتهما تونس منذ ثلاثة أرباع القرن، وهما الحزب الحرّ الدستوري وحركة النّهضة.
أحمد المناعي
[1] راجع مقال: تونس نهاية الحقوقي وبداية .. السياسي، أحمد المناعي ونور الدين الختروش، الحياة، 22 ت1 (اكتوبر) 2000.
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