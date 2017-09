Ahmed Manaï: Dans six mois… les élections ! Que faire ?

Dans six mois… les élections ! Que faire ?

Ahmed Manaï: mars 2004

Cet article a été diffusé dans sa version arabe par le site nawaat.org le 22 mars 2004.

Dans six mois, les tunisiens voteront pour élire de nouveau Ben Ali à la présidence de la République pour la quatrième fois successive, avec le même taux de participation et le même pourcentage de voix favorables auxquelles ils se sont habitués. Les choses se passeront ainsi que certains appellent au boycott ou non et que Ben Ali ait ou non des concurrents….Les choses se passeront ainsi même si les électeurs sont convaincus, dans leur grande majorité, que Ben Ali est un despote et qu’il a institué le pire régime despotique qu’a connu le pays depuis son indépendance et l’un des pires du monde arabe. Un régime qui a toutes les caractéristiques du modèle « de la confusion et de la gabegie » selon les termes du sage du douzième siècle Al Mouradi Al Kairouani et que Mohamed Bayram Al Khamès avait bien décrit en ces quelques lignes, dans une lettre à un ami , à la veille de l’installation du protectorat français en Tunisie : « Si vous voyez l’état des lieux, vous serez pris de panique et vous prendrez la fuite : les meutes de loups qui assassinent, les chacals qui rusent à défaire les alliances et à désunir les gens, les requins, la gueule grande ouverte, prêts à tout engloutir. C’est une situation affligeante pour les hommes d’honneur habitués au combat loyal, déshonorante pour toutes les femmes nobles et d’une violence qui anéantirait les plus hautes montagnes. C’est le pays tout entier qui menace de disparaître. Les cœurs sont saisis d’effroi, l’heure approche, l’espoir disparaît et tout remède devient impossible….».

Ben Ali est un despote, son régime est despotique et il ne s’en cache pas. Il se comporte comme tel depuis son arrivée au pouvoir et il continuera ainsi jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à sa fin. Il joue pleinement son rôle et avec un bon rendement, sans le moindre respect ou considération pour son peuple et dans le mépris total de ses opposants et dissidents, parce que nombre de ces derniers l’ont aidé à asseoir son pouvoir, que d’autres lui ont donné les motifs de le faire et que certains n’attendent qu’un signal pour reprendre du service.

Il se comporte ainsi aussi parce qu’il est soutenu par les puissances étrangères, l’union européenne, l’élément le plus important dans l’équation tunisienne et ce jusqu’en 2008 au moins, et les Usa jusqu’à ce qu’ils lui trouvent un nouveau remplaçant répondant aux normes du despote allié et soumis à leurs injonctions dans leur guerre fictive contre le terrorisme.

Moudre du vent :

Il est inutile de continuer à s’amuser à faire des diagnostics et à s’étendre sur la nature du régime, de recenser ses insuffisances et ses tares. C’est tout simplement de la perte du temps. Il n’y a pas un tunisien, jeune ou moins jeune, cultivé ou analphabète, à l’intérieur du pays ou à l’étranger qui n’ait une idée exacte du régime et de son chef. Tous reconnaissent en lui un despote qui fait correctement son travail et même avec une grande compétence et une certaine performance, indifférent à toutes les protestations et ignorant tout le monde, dans le pays et à l’étranger.

Il est inutile de continuer à dénoncer ses violations des lois et de la constitution, sa confiscation des droits des citoyens et son pillage des biens publics. Tout cela est maintenant bien connu par tous et fait bien partie de sa nature et s’il avait fait le contraire il n’aurait guère mérité d’être qualifié de despote par son peuple et le monde entier.

Cessons aussi de nous moquer de son niveau culturel, de ses tares intellectuelles et de la simplicité de sa conscience politique. L’homme a réussi à construire un dispositif politique dans lequel il a intégré toutes les forces politiques de la place et ceux qui en ont été écartés et qui sont tous d’illustres militants et des gens bardés de diplômes, se présentant souvent comme des intellectuels porteurs de projets de réforme, ont tout fait pour le rejoindre. L’homme au Bac moins trois a eu raison des Bac plus trente, individuellement et collectivement et pas toujours par la contrainte !

De toutes les promesses, une seule sera tenue :

Tous les tunisiens connaissent les nombreuses promesses que Ben Ali leur a faites le premier jour de son coup d’Etat et tous admettent au bout de cette longue période qu’il n’en a honoré aucune et qu’il a menti sur toute la ligne. Mais peu de tunisiens connaissent la promesse qu’il s’est faite le jour de son entrée au palais de Carthage et dont il n’informa que de rares confidents. Ce jour là Ben Ali s’est promis qu’il ne quittera jamais les lieux que sur un cercueil. C’est la seule des milles promesses faites aux tunisiens, qui sera tenue et l’homme fait tout, par étapes successives, publiquement ou discrètement, pour y parvenir.

Des rares personnes qui étaient au courant de ce secret du prince ou du moins l’avaient deviné assez tôt, il y avait les hommes qui avaient rédigé le pacte national et en avaient fait la promotion, puis tous ceux qui l’avaient signé alors qu’il ne comportait aucune allusion à toute alternance au pouvoir à aucune étape de la vie politique.

Que vaut une démocratie dont le document fondateur ne fait nulle allusion à l’alternance au pouvoir et que valent des démocrates qui acceptent de signer un document consacrant le pouvoir absolu d’un seul homme ?

Je ne me souviens pas avoir entendu quelqu’un poser ce problème au cours des mois qui ont précédé la signature de ce pacte le 7 novembre 1988. Je me souviens très bien par contre, qu’au cours d’une réunion publique organisée par le PSD, non encore débaptisé, tenue à Ksar Helal au printemps 1988, présidée par l’architecte du pacte national, le conseiller présidentiel Mouncer Rouissi, en présence de son collègue Abdel Aziz Ben Dhia et de nombreux membres du comité central du parti et de députés, j’avais posé ce problème, exprimé mon étonnement de cet oubli prémédité ainsi que mon opposition au principe même d’un pacte national qui étranglerait un peu plus l’opposition, dès lors que le pays avait une constitution. Ce fut un tollé général contre mon impertinence !

L’unanimité faite autour du pacte national et la précipitation des représentants de la classe politique à le signer, ont donné au régime de Ben Ali la légitimité dont il était dépourvu. Ce pacte a été la première pierre dans son édifice despotique et c’est en commençant par l’enlever qu’on peut espérer pouvoir l’ébranler un peu, parce qu’il a été le premier à violer son propre texte.

.

La Fasha :

C’est une distinction honorifique des Beys de Tunis et que le dernier d’entre eux, Mohamed Lamine Bey, accorda à Habib Bourguiba à un certain moment de la lutte de libération nationale. Ce dernier décida un jour de la lui rendre pour protester contre une prise de position du palais*, jugée hostile au mouvement national et en fit un acte politique fort. C’était tout à fait symbolique, à un moment où le Zaïm était isolé et incapable de faire bouger la rue.

Franchement je ne connais pas le poids des partis et hommes politiques tunisiens et je ne crois pas que quiconque puisse en donner une estimation correcte dans la situation actuelle. Je sais par contre que le Rassemblement (RCD) qui s’attribue 2.500.000 adhérents aujourd’hui, n’en gardera pas beaucoup le jour où il n’est plus associé au pouvoir. D’autre part, nous avons tous suivi l’appel d’un tunisien sur Internet à une manifestation d’un million de personnes le 20 mars 2003. Aucune n’eut lieu même à dix personnes. Nous avons suivi aussi un autre appel à une action de désobéissance civile au mois de novembre dernier et il n’en fût rien. Nous avons suivi un appel pour un rassemblement de soutien à Hamadi Jebali en grève de la faim au cours de l’année dernière, lequel a été annulé au dernier moment parce que seules quatre personnes s’étaient rassemblées et nous avons suivi enfin un appel des représentants associatifs et politiques pour un rassemblement en faveur de la liberté d’expression aux abords de la Radio télévision et il y a eu en tout et pour tout…une vingtaine de personnes.

Nous entendons aujourd’hui des appels au boycott des élections, d’autres à s’y engager et enfin des troisièmes à participer à la compétition pour la présidentielle jusqu’à la fin de série des initiatives multiples et contradictoires d’activistes en déshérence, partagés entre le désir profond de faire bouger les choses et une réalité misérable.

Nous espérons sincèrement que toutes ces actions et ces initiatives permettent de faire bouger les choses et de régler certains dossiers, mais la réalité du terrain n’incite guère à l’optimisme.

De nombreuses positions, conquises hier par l’opposition, sont en train de lui échapper et d’être réinvesties par le pouvoir. C’est déjà le cas pour l’organisation des jeunes avocats, il en sera aussi demain pour l’ordre des avocats. Les organisations et les partis politiques, déjà très divisés, sont tout simplement en miettes et de nombreux anciens exilés, sont rentrés au pays, discrètement et sans bruit, dans une démarche qui s’apparente à une soumission alors que certains s’attendaient à y revenir victorieux, portés par le flot de leurs supporters (1).

C’est pour cette raison qu’il nous semble inutile de continuer à faire des déclarations enflammées et à proférer des slogans creux, cela risquant de décrédibiliser davantage l’opposition que de nuire au pouvoir, mais d’agir surtout au plan symbolique, le seul qu’autorise vraiment le poids actuel de l’opposition. Un peu à la manière de Bourguiba, rendant dans un geste public et largement médiatisé à l’époque, la distinction du Bey. Je sais que la référence à Bourguiba va provoquer l’ire de beaucoup de gens, mais nous n’avons pas en Tunisie un autre exemple, d’un processus politique complet, accompli de bout en bout et capable de nous guider dans notre déshérence.

Quand un nouveau né arrive au monde, on l’inscrit au registre de l’état civil et un acte de naissance est rédigé. Il en est de même aussi en cas de décès. Les actes commerciaux, la fondation d’une société ainsi que sa dissolution font l’objet d’actes notariaux publiés dans le journal officiel ou de décisions de justice rendues publiques.

Quand un parti politique, une coalition ou un front est né, légalisé ou non, il est enregistré dans la mémoire du public qui suit son évolution et le charge de tous ses espoirs. Curieusement, nous n’avons jamais entendu parler de la mort d’un parti, alors même qu’il est mort-né. Il y a dans le paysage politique tunisien des partis morts depuis des années mais que les fondateurs maintiennent à l’état de momie, mortes mais jamais enterrées. Il y a trois ans, on nous annoncé à grand fracas, la naissance d’une alliance de quatre partis d’opposition, mais on n’a jamais su officiellement ce qu’elle était devenue, bien qu’elle soit bien morte. Qui a une idée de ce qu’est devenue après trois ans, l’alliance entre le mouvement Nahdha et la direction légitime du MDS de Mohamed Mouada?

J’ai entre les mains trois actes fondateurs de partis nés dans les années quatre vingt dix dans l’émigration. Aucun d’entre eux n’a jamais donné, depuis sa naissance, signe de vie. Bien plus, certains de leurs fondateurs se retrouvent dans des partis fondés dans les années 2000, sans qu’aucun d’entre eux n’ait pris la peine de s’expliquer sur ce qu’est devenu son premier rejeton.

Tout cela n’est pas sérieux et discrédite profondément l’action politique.

Le problème de la restitution des distinctions et de la sortie du pacte national n’est pas seulement une formalité procédurale. C’est avant tout un acte de démocratie, de transparence, d’honnêteté et de respect envers nos concitoyens, mais aussi une arme politique symbolique, la meilleure sinon la seule dont disposerait actuellement l’opposition. Mais pourra-t-elle en user ?

Les appels au boycott des élections, formulés sur Internet par des personnes pratiquement inconnues de la population, risquent de ne pas avoir l’effet escompté. Et puis comment apporter la preuve tangible qu’ils ont été suivis, alors que les électeurs ont l’habitude de boycotter massivement les scrutins et que les autorités interviennent toujours au moment opportun pour corriger leur défection.

La participation aux élections législatives que préconisent d’autres, donnera toujours aux opposants les résultats auxquels nous nous sommes habitués, c’est-à-dire 0,0 quelque chose, avec la garantie de l’élection des députés déjà choisis pour le quota (3).

L’on peut toujours toutefois appeler au boycott, par les partis et non par les électeurs et, en même temps, dénoncer le pacte national et annoncer sa mort définitive. Les opposants détenteurs de l’ordre de la république, obtenu le 25 juillet 1991, tels que Mohamed Mouada, Mohamed Harmel, Mohamed Bel Hadj Amor, Mounir Béji, Ahmed Néjib Chebbi et d’autres encore, pourront rendre leurs distinctions et se libérer de leur allégeance à un régime qui les a toujours traités avec un profond mépris.

Ceux qui estiment que cette démarche ne répond pas aux exigences de l’étape cruciale que nous vivons et qu’il faudrait au contraire faire bouger « les masses populaires » et les inciter à balayer un régime qui ne tient qu’à un fil, feraient bien d’agir vite et de nous en débarrasser. Quant à nous, nous continuons à appeler à une sortie des partis du dispositif politique officiel, à rompre définitivement avec lui et à réclamer la démission de son chef.

Il y a enfin l’autre problème, très important, des prisonniers politiques, qui n’a pas trouvé de solution au cours de la dernière décennie, malgré tous les efforts déployés pour les faire libérer. Je ne pense pas que le pouvoir soit prêt à les faire libérer, malgré les rumeurs persistantes véhiculées par certains et je crois que ce problème ne trouvera de solution qu’à travers des négociations entre le mouvement Ennahdha et le pouvoir, avec tout ce que cela implique de révisions et de concessions mutuelles.

Je crois d’autre part que si la direction d’Ennahdha avait fait en direction du pouvoir, 1% de l’effort qu’elle a fait pour mériter les faveurs des groupuscules marxistes, ce problème aurait connu son épilogue depuis longtemps. Mais le problème et les prisonniers sont les siens et libre à elle d’en décider ce qu’elle veut.

1) Leur retour s’est fait à peu près dans les mêmes conditions décrites par le groupe perspectives, pour celui de Ahmed Tlili, un exilé opposant destourien en 1967 : « Alors allons-nous oublier ce qu’il a fait contre la classe laborieuse et sa collaboration avec les américains ? Et d’ailleurs qu’a-t-il fait sinon de retourner en rampant et en léchant les sabots de Bourguiba au point que Al Amal (le journal), fête tous les ans le militant Ahmed Tlili.

2) Les années 2000, avec le développement de l’Internet, nous ont apporté une nouvelle génération de partis politiques uni- jambistes. Un nom et une adresse émail et, au plus un blog, et l’on est à la tête d’un parti politique! Certains n’ont même pas besoin de se donner tant de mal : il leur suffit de publier des déclarations anonymes sur les listes de diffusion au nom d’un rassemblement imaginaire et les voilà partie intégrante du décor politique. C’est le cas notamment des Destouriens démocrates qui ont commencé par se présenter comme des Rcédistes démocrates, ignorant sans doute que le label destourien a été utilisé à plusieurs reprises depuis 1990.

3) Nous rapportons cette anecdote pour donner une idée du mépris dans lequel sont tenus les députés, y compris ceux du RCD et par leur président même : « Au cours du mois d’avril 2003, un projet de loi modifiant le code électoral a été présenté à l’assemblée qui a traîné les pieds, ce qui avait indisposé Ben Ali et incité Abdel Aziz Ben Dhia, son conseiller principal, à téléphoner à Fouad Mbazâa pour lui faire part du souci présidentiel. Et le président de l’assemblée de lui répondre : je vais les faire convoquer et ils viendront dans 2 ou 3 jours comme des chiens, faire leur travail ».

* C’étai, semble-t-il, à la désignation de Mohamed Salah Mzali comme premier ministre, le 2 mars 1954.

www.tunisitri.net/

