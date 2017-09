Jean Gaud: Deux cents personnalités tunisiennes demandent plus de justice à Ben Ali

Deux cents personnalités tunisiennes demandent plus de justice à Ben Ali

Un appel mettant en cause le régime circule à Tunis

La Tribune de Genève : 1 mai 1997

Jean Gaud



Comme le rappelle avec une certaine ironie, notre confrère du Tages-Anzeiger Werner Herzog à propos de la Tunisie, les jubilés ne sont pas toujours exempts de sujets d’irritation pour les dirigeants politiques. Le président Zine Ben Ali, qui fête cette année le dixième anniversaire de son coup d’Etat médico-constitutionnel- contre Habib Bourguiba en fait l’expérience ces jours. Alors qu’il attend qu’on vante les performances, réelles,, de son pays en matière économique et qu’on fixe une fois pour toutes la date de sa visite officielle en France, un document extrêmement embarrassant pour lui circule à Tunis depuis le week-end dernier. Il s’agit d’un appel adressé au président, signé par 200 spécialistes des droits de l’homme, opposants modérés et syndicalistes, lui demandant de mettre fin aux bavures et aux dérapages systématiques de son régime en matière de droit de l’homme.

Sécurité en alerte

Selon les observateurs, c’est peut-être l’opération la plus courageuse qui se soit déroulée depuis des années dans ce pays. L’appel, qui circule sous le manteau en raison de la censure ambiante a déjà mis la sécurité en alerte. Celle-ci va-t-elle sévir comme à chaque manifestation d’opposition ? Peut-être pas cette fois-ci. En effet, la Tunisie et, Ben Ali vont se retrouver sous les feux de l’actualité le 11 juin prochain à Strasbourg. Les députés au parlement européen vont justement se pencher sur le cas des droits de l’homme en Tunisie.

Soulagement français :

De plus, Ben Ali veut toujours aller en France. Mais la visite officielle qu’il devait effectuer en France au début mai a été reportée pour la troisième fois en raison de la campagne électorale. Un cas de force majeure naturellement, mais qui soulage grandement les dirigeants de Paris. Le président tunisien voulait s’exprimer devant l’Assemblée nationale où certains députés, dans les rangs de gauche notamment, affûtaient déjà leurs armes. Or, déjà fâché d’avoir à soumettre le contenu de son discours, Ben Ali, exigeait, qu’il n’y ait pas de question des parlementaires ni de rencontre avec les journalistes. Il n’est pas sûr que la visite reste à l’ordre du jour cette année.

Le président tunisien insiste sur les résultats exceptionnels de l’économie de son pays. Avec un revenu national par habitant de 2000 dollars, la Tunisie est sans doute le pays d’Afrique qui vit le mieux. La croissance annuelle dépasse 4%, l’inflation est inférieure à 5%. La scolarisation est comparable à la nôtre, et les femmes participent activement à la vie publique. Ce que Ben Ali oublie toutefois de dire, et que relèvent nombre d’observateurs, c’est que le boom tunisien est en partie dû en partie à l’embargo international contre la Libye voisine et à la situation dramatique de l’Algérie. Les investissements se concentrent dans cette région dans l’attente d’une clarification de la situation maghrébine.

Au nom de l’anti-islamisme

De toute façon, la santé économique ne justifie en rien l’autoritarisme du régime. Au nom de la lutte contre l’islamisme, Ben Ali se permet d’inquiéter, sinon d’arrêter sous les prétextes les plus divers, tous les gens qui ne sont pas d’accord avec lui. Il y aurait 2000 opposants politiques dans les geôles tunisiennes. Et la chasse va jusqu’à l’étranger dans les militants de la diaspora. L’opposant Ahmed Manai, auteur du livre Supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali, que notre journal avait présenté il y a deux ans, a été agressé par deux Tunisiens près de Paris. Mais l’opposition semble se structurer.

Jean Gaud

Publicités