Communiqué: Deir Ezzor : La valeureuse Armée arabe syrienne a tenu sa promesse.

Deir Ezzor : La valeureuse Armée arabe syrienne a tenu sa promesse.

La valeureuse Armée arabe syrienne et ses alliés ont promis de libérer Deir Ezzor, à moitié occupée et cernée de toutes parts par les mercenaires et criminels de Daech depuis plus de trois ans. Voilà qui est fait avec un brio inégalable.

Comme ils ont promis et tenu leur promesse pour Alep il y a moins d’un an, Sokhna, Palmyre et de nombreuses autres villes syriennes et toute la Badia- désert- Syrienne.

Plus de 200.000 civils dont plus de la moitié d’enfants et de femmes et une garnison réduite de la Garde Républicaine ont vécu à Deir Ezzor un véritable calvaire durant plus de trois ans : privés de tout, ils ont vécu la famine, la soif, le froid, la canicule, les assauts répétés des hordes de Daéchiens et des bombardements de l’aviation américaine, censée être là, quoique illégalement, pour lutter contre Daech, mais ils n’ont pas cédé : Une résistance héroïque qui fera date dans les annales de la résistance et de la guerre.

Dans la foulée, l’armée arabe syrienne a brisé l’encerclement de l’aéroport militaire de Deir Ezzor, sécurisé l’autoroute Deir Ezzor- Damas et de nombreux champs pétrolifères et gaziers.

-Nous félicitons la Syrie éternelle, son Grand Peuple, son Armée héroïque et son Président légitime de cette victoire éclatante sur les terroristes Daéchiens et les forces régionales et internationales qui les ont soutenus, équipés, armés et financés.

–Nous attendons que cette armée du Peuple, longtemps vilipendée par les médias aux ordres partout dans les pays prétendument « amis du peuple syrien », et ses alliés, finissent par libérer rapidement l’ensemble du territoire nationale syrien des terroristes takfiristes et de leurs sponsors occidentaux, arabes, turc et sioniste.

–Nous dénonçons que la Tunisie officielle, se soit engagée très tôt dans le groupe « des ennemis de la Syrie », puis dans « l’alliance américaine de soutien au terrorisme » et de « l’alliance Saoudite pour la destruction du Yémen » et regrettons que notre pays finisse dans le camp des perdants.

-Nous rendons hommage à toutes les tunisiennes et tous les tunisiens qui se sont mobilisés publiquement dès le début de la guerre contre la Syrie, à soutenir la Syrie, son peuple, son armée et sa direction politique. Ce faisant ils ont soutenu la justice, la paix et la légalité

Ahmed Manai

