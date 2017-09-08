Maître Leila Haddad: L’affaire du docteur Sahbi Amri est une affaire politique par excellence!

اتضح ان قضية الدكتور الصحبي العمري هي قضية سياسية بامتياز تتجلى من خلالها ملامح حرب مراكز النفوذ والقوى ورائحة حرب قذرة باستعمال اجهزة الدولة في دولة ما يسمى بدولة المؤسسات
اتضح ان قضية الدكتور الصحبي العمري هي قضية سياسية بامتياز تتجلى من خلالها ملامح حرب مراكز النفوذ والقوى ورائحة حرب قذرة باستعمال اجهزة الدولة في دولة ما يسمى بدولة المؤسسات
ان الشكاية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في حق السيد رئيس الجمهورية اتسمت بالعنعنة عن مستشار الى مستشار الى أميرال والكل يتسابق لتسجيل اسمه في شكاية تقربا لساكن القصر . فجاءت اجراءات تقديمها باطلة لصدورها ممن لا صفة ولا مصلحة له في ذلك . دعوة للسيد رئيس الجمهورية ان يعيد النظر في طاقمه الاستشاري والقانوني والذي فشل في تقديم شكاية جزائية فكيف الامر في امهات قضايا البلاد ؟؟
النيابة العمومية تأذن بتفتيش منزل الدكتور الصحبي العمري وحجز ما أمكنها حجزه والحال ان التفتيش والحجز من صلاحيات الأصيلة لقاضي التحقيق ولا يمكن للنيابة العمومية او للامور الظابطة العدلية وهنا » الفرقة الاولى للحرس الوطني بالعوينة » مباشرتها الا في حالة تلبس وهي صورة غير متوفرة في قضية الصحبي العمري فجاءت الاجراءات باطلة
الغريب ان النيابة العمومية تأذن بالتفتيش والحجز بحثا عن تدوينية فايسبوكية وان يتم التعدي على حرمات الناس بتوثيق عملية التفتيش والحجز فيتم تصوير محل سكنى الدكتور العمري وغرفة نومه وطريقة استلقاه على فراشه وهو في تلك الوضعية الصحية وتفتيش خزانته وتصوير ملابسه الداخلية كل ذلك بحثا عن تدوينية فايسبوكية .
اجراء مخالف للقانون فيه هتك للحرمة الذاتية وتعدي عن الكرامة الانسانية ذلك ان الإذن القضائي اقتصر على التفتيش فقط دون التصوير والادهى ان التسجيل المصور لم يتم إضافته لملف القضية والنيابة العمومية الساهرة على تنفيذ القانون لا تعلم مال تلك التسجيلات اين ذهبت واين اختفت ومن يمسكها وما الغاية من وراءها؟؟؟
#القضاءحاميالحريات
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