ARABSAT/ NILESAT/ CHAINES SYRIENNES: Communiqué de l’I T R I

المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة
12- نهج القيْروان سوسة4000
تونس
بيان
نُدين قرار إيقاف بثّ القنوات الفضائية السّوريّة على القمرين الصناعيين « نايل سات » و « عربسات »
تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب، المنعقد بالدّوْحة في الثالث من يونيو الماضي المطالب منْ إدارة القمر الصّناعي العربي (عربسات) والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بوقفِ بثّ القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية.
أقدمتْ إدارتا المؤسّستينِ المذكورتيْن اليوم05 إيلول 2012 و الذّي صادف اِجتماع وزراء الخارجيّة العرب في القاهرة على تنفيذ طلب الجامعة العربيّة و أوقفتا بثّ تلك الفضائيّات.
إنّ المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة الذّي دافع منذ نشأته سنة 1998 على حقّ المواطنين في حرّية التّعبير و الحقّ في إعلامٍ حرّ و متنوّع و نزيهٍ:
1- يدين بشدّة هذا الاِنتهاك الصّارخ لأبسط مبادئ الدّيمقراطيّة و العدْلِ و حريّة التّعبيرالّتي أقدمتْ عليْه إدارتا هاتيْن المؤسستيْنِ.
2:- يدين بأعلى مستويات القوّة قرار مجلس وزاء الخارجيّة العرب الذّي يحرم المواطن العربيّ من إعلام متنوّع و متعدّد المصادر في وقتٍ هيْمنَ فيه إعلامُ المغالطة و تزييف الحقائق و التّحريض على الحقدِ و الإجرام.
3:- يعبّر عن تضامنه الكامل مع الإعلاميّين السّوريّين و يقف إلى جانبهمْ للتصدّي لهذه الإجراءات التّعسّفيّة.
و المعهد التّونسي للعلاقات الدّوليّة الذّي ساهم بحزمٍ في حمْلة التّصدّي لمنْع بثّ قناة المنار على أوتلسات في سنة 2004 يجدّدُ العهد بأنّه سيتحرّك مع كلّ المنظّمات الحقوقيّة و قوى الخير و العدْل و الحريّة لإبطال هذه القرارات الظالمة و اُسترجاع الفضاءات السّوريّة لحقّها في البثّ الحرّ.
6 septembre 2012
د.أحمد المنّاعي
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