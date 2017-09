Communiqué/Dr Sahbi Amri: Collectif de la communauté Tunisienne en France

المجتمع المدني في فرنسا يتفاعل مع عملية إيداع الدكتور الصحبي العمري السجن المدني بالمرناڨية..

Collectif de la communauté Tunisienne en France

53, Rue des Fossés

69400 Villefranche sur Saône

Tél : 06 52 82 38 73



C’est avec une énorme indignation que nous avons appris l’arrestation du Docteur SAHBI AMRI, ayant eu lieu ce jeudi 31 août 2017. Une arrestation qui n’a pas eu lieu d’être après la révolution sur la dictature du régime de Ben Ali et après l’instauration d’un état de droit et de respect des libertés individuelles et collectives. Cette arrestation est une violation inacceptable des droits individuels et de la liberté d’expression.

Rappelons que Docteur SAHBI AMRI était un farouche opposant au régime de Ben Ali et un valeureux défenseur de droits humains sous ses multiples facettes. Il a vécu la persécution, l’emprisonnement et la torture dont il porte de très lourdes séquelles jusqu’à nos jours. Il n’a jamais cédé et il n’a jamais abandonné son militantisme pour un avenir meilleur pour notre chère patrie la Tunisie, malgré les longues périodes de privation de ses droits les plus élémentaires : droit de travail, de soin, et de revenu et malgré l’état psychologique très difficile qu’il a connu. Cet état est étroitement lié à l’amputation de ses deux membres inférieurs et des doigts de sa main droite. Actuellement, il est incapable de se déplacer ou d’assurer les besoins les plus élémentaires sans l’aide de quelqu’un.

Le Collectif de la communauté Tunisienne en France, organisme militant dans le domaine de droits de l’homme depuis plus de 30 ans, et face à cette situation,

1 – exprime ses réelles inquiétudes quant à l’état de santé physique et psychologique du Docteur SAHBI AMRI,

2 – attire l’attention des autorités tunisiennes sur la gravité de l’arrestation infondée du Docteur SAHBI AMRI,

3 – rappelle que le respect des droits de l’homme est un fondement essentiel de l’état de droit, et leur violation peut ternir l’image de la Tunisie à l’étranger,

4- lance un appel urgent aux autorités tunisiennes pour une libération immédiate et inconditionnelle de l’opposant politique Docteur SAHBI AMRI,

5 – et insiste sur le fait que la prospérité et le développement ne peuvent avoir lieu que dans un climat de liberté, de respect des droits de l’homme avec la participation de tous les Tunisiens quelque soit leur appartenance politique.

Lyon le 2/9/2017

P/Le bureau

Abdelaziz AGOUBI

