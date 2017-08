Comment ne pas avoir la rage?: Le calvaire du Docteur Sahbi Amri dure depuis 30 ans

Comment ne pas avoir la rage?

Le texte ci-dessous date d’une douzaine d’années. C’est un appel de M. Taieb Smati pour qu’on vienne en aide à son ami le docteur Sahbi Amri qui était au bout du rouleau. La police lui interdisant de travailler, en imposant un contrôle stricte de ses patients, à l’entrée de son cabinet et parfois à la salle d’attente, il n’avait plus aucune ressource pour subvenir aux besoins de sa famille.. …menacée.

Depuis, il a sauvé sa famille mais il a perdu ses deux pieds.

AIDONS LE DOCTEUR SAHBI AMRI !

Chères sœurs, Chers frères

Un de nos valeureux opposants politiques, docteur SAHBI AMRI est dans le besoin absolu suite au dessèchement de ses ressources.

Soumis à une surveillance policière jour et nuit, privé de tout contact avec les siens et avec toute personne susceptible de lui porter soutien et solidarité, autant que tout autre opposant politique, interdit de travailler pour assurer sa survie, manœuvres policières aboutissant à terroriser son entourage :

– son épouse, terrorisée par la police a quitté le domicile conjugal emmenant avec elle ses enfants et emportant tous les meubles et même les affaires personnelles de son mari.

– Son entourage familial et ses confrères médecins craignant la vengeance policière, le refoulent.

Contraint par le régime politique à fermer son cabinet médical à Dahmani depuis juillet 2000, ses clients devaient présenter leurs pièces d’identité aux policiers devant son cabinet et à la salle d’attente même…entre autres pratiques menaçantes.

Les biens agricoles qui lui avaient été cédés par son père mis sous séquestre judiciaire sur ordre politique, facture de son militantisme et son défit aux pouvoirs publics.

Il est un devoir humanitaire pour tout un chacun de ne pas abandonner cet homme et le laisser brûler devant notre indifférence.

Une aide financière à notre valeureux frère DOCTEUR SAHBI AMRI s’impose, vous êtes priés chers compatriotes en Europe et ailleurs de bien vouloir vous organiser et assurer un comité de soutien financier à cet homme au bout du rouleau pour lui permettre d’assurer le minimum vital et surtout se faire opérer des vaisseaux des membres inférieurs suites aux graves séquelles de torture physiques qu’il avait subit lors de ses multiples détentions abusives au ministère de l’intérieur à Tunis.

A noter que le conseil de l’ordre des médecins de Tunisie est totalement indifférent sur le cas de leur collègue docteur SAHBI AMRI, n’en demeure pas moins le syndicat des médecins de libres pratique en Tunisie, qui, ensemble n’ont manifesté aucune signe de solidarité ni de soutien à son égard.

Le renouvellement de son passeport est tributaire du règlement de ses cotisations annuelles impayées au C.O.M.T pendant les 3 dernières années.

L’un de ses amis

TAIEB SMATI

