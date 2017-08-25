Nabil Grissa: L’Etat des lieux de la culture tunisienne

لدكتور نبيل خلدون قريسة أستاذ التاريخ بجامعة منوبة والباحث في بنية الفكر العربي انطلاقا من المقاربة الأنثروبولوجية والتاريخية. له مجموعة من الكتب في هذا الغرض التقيناه على هامش نشاطه العلمي الكثيف فكان معه هذا الحوار الذي أجابنا فيه عن أسئلة تتعلّق باللحظة الثقافية الراهنة ومآزقها: