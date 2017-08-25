Nabil Grissa: L’Etat des lieux de la culture tunisienne

حوارات «الصحافة اليوم»
الدكتور نبيل خلدون قريسة
الثقافة التونسية تعيش حالة تشتت مضادّ لمجرى التاريخ
وره : الصحبي بن منصور
الدكتور نبيل خلدون قريسة أستاذ التاريخ بجامعة منوبة والباحث في بنية الفكر العربي انطلاقا من المقاربة الأنثروبولوجية والتاريخية. له مجموعة من الكتب في هذا الغرض التقيناه على هامش نشاطه العلمي الكثيف فكان معه هذا الحوار الذي أجابنا فيه عن أسئلة تتعلّق باللحظة الثقافية الراهنة ومآزقها:
أوّلا، هل يمثل التقدم المعرفي سبيلا إلى تطوير الواقع أم إلى تغيير الإنسان؟
المعرفة إبداع الإنسان لصورة عن نفسه في الكون والوجود يسعى بكل جهده كي تكون أكثر ما يمكن تناسقا ونجاعة في تحقيق ما يطمح إليه من المكانة وذلك من خلال مسيرة طويلة في البحث والتجريب انطلاقا من الواقع الموضوعي عبر الانتقال من الأسئلة البديهية إلى الأسئلة الإشكاليّة. لذلك لا يمكن الفصل بين تطوّر مسار المعرفة البشرية وبين ما يمكن أن تحقّقه من تغيير الإنسان في ذاته وفي واقعه على حدّ السواء. الذي يهمّنا في كلّ الأحوال أنّه – مهما كانت وضعيّة العلم أو المعرفة بصورة أعمّ في مجتمع من المجتمعات- لا بدّ من المحافظة على حرّية الفكر بصورة مطلقة وعلى جذوة الإبداع متّقدة باستمرار من جيل إلى جيل.
في سياق الثقافة الثورية الراهنة، كيف يمكن للجامعة التونسية أن تسهم في نشر الثقافة العلمية والنقدية الجديدة في مقابل ثقافة الجمود والتبرير للواقع القائم؟
لست أدري إن كان بإمكاننا الحديث عن ثقافة ثوريّة في مجتمعنا اليوم أو عن ثورة ثقافيّة، ذلك أنّ شرارة الثورة الاجتماعية والسياسية باغتت المثقّفين قبل السياسيّين ولم يبرهنوا حتّى الساعة أنّهم على وعي حقيقيّ بأبعاد ما حصل بتونس والعالم العربي منذ 2011 أو أنّهم على الأقل قادرون على رفع التحدّي الذي فرضته الوقائع على فكرهم النظري. على كلّ، وفي خصوص الجامعة تحديدا، فهي مبدئيّا مخبر التكوين والبحث في مختلف العلوم التي ولّدتها المعرفة في المرحلة الراهنة من تطورها السوسيو-ثقافي على مستوى مجتمعنا وبصورة أعمّ على المستوى الإنساني. غير أنّ أبناء الجامعة من أساتذة باحثين وطلبة علم يتحمّلون مسؤوليّة خطيرة أمام مجتمعهم في إنجاح عمليّة توطين المناهج العلمية الأكثر حداثة وكذلك في تأمين عمليّة تحويلها إلى نتاج علميّ ينهض بالمجتمع. وفي ظلّ ما يعيشه مجتمعنا من تحديات تنموية كبيرة يصبح دور الجامعة حاسما في خلق الروح والقدرة اللازمين لرفع هذه التحديات خاصة من خلال إحلال العلوم الإنسانية والاجتماعيّة المكانة التي تستحقها مثلما هو الحال في المجتمعات المتقدمة. ففضلا عن كونها تمثل أسّ البناء العلمي والمعرفي، تضطلع العلوم الإنسانية بوظيفة تكوين الوعي بالذات وتنشئة العقل النقدي وتربية الذوق الرفيع وتنمية مختلف الملكات الإبداعية لدى الانسان فردا ومجتمعا. فهي صمّام الأمان الحقيقيّ في وجه التطرف والانحراف الفكري والنفسي.
من خلال صلتكم بقضايا البحث العلمي في تونس وفي العالم العربي وإشكالاته ما هي العوائق التي تحول دون انفتاح الدراسات الأكاديمية على بيئتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟
في الحقيقة ليس هناك من عائق دون تأدية البحث العلمي وظيفته الحيويّة في مجتمعنا (ومجتمعاتنا العربية والإسلامية) غير اللامبالاة الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها منذ تأسيس الجامعات عندنا. إذ أنّ مجتمعاتنا لا تزال تعاني من انفصام ثقافيّ بيّن ومن غياب تامّ للوعي الحضاري، بل إنّها تعجز إلى حدّ اليوم عن الشعور بالزمان التاريخي الذي يجعلها تندمج في العصر وتشارك في بناء الحداثة الإنسانية. لذلك تراها تتراجع في إطار العولمة الاقتصادية والاتصالية (أي الثقافية) – بما تحمله معها من الرّهانات الحضاريّة الكبرى في مقابل الأزمات والتحولات البنيويّة السريعة والعنيفة – إلى درجات دنيا من الانتماءات الاجتماعية الإثنيّة والقبليّة والطائفية والمناطقيّة الخ… ومردّ هذا الارتداد الحضاري الذي نشهده في عالمنا العربي والإسلامي – تحت أيّ مسمّى من المسمّيات ومهما كانت التبريرات – إنّما يعود إلى غياب الدور الريادي لجامعاتنا ونخبنا الجامعية في التخطيط الاستراتيجي الشامل (لا مجرد الاستشراف السياسي أو الاقتصادي) أو ما أسمّيه هندسة المجتمع (Society engineering) الذي من المفترض أن تشارك فيه جميع الاختصاصات العلمية وفي مقدمتها العلوم الإنسانية والاجتماعية في إطار «مؤسسة وطنية للبحث العلمي من أجل التنمية» تدير شبكة وطنية للإعلام العلمي والثقافي وتربط بصورة هيكليّة دائمة بين جميع الكفاءات العلمية والثقافية الوطنية في سياق برامج بحث مشتركة تخدم المجتمع بإبداع الحلول لمشاكله الراهنة، وتضع خريطة دقيقة لإمكانياته البشرية اليوم وغدا في ارتباطها ببيئاتها الطبيعية والاجتماعية والثقافية وبمساراتها التعليمية والمهنية الحاصلة والممكنة أو المحتملة، كما تؤسس لمستقبلها الآمن في جميع المستويات. وقد كنت اقترحت هذا المشروع العلمي الوطني الطموح والممكن تماما منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. كما طالبت أيضا أن يقع الربط البنيوي الضروري بين الدوائر الإبداعيّة الثلاث: البحث العلمي والإبداع الثقافي والإعلام العلمي والثقافي حتى يمكن تحويل الثقافة (بمجالاتها الإبداعية غير المحدودة بما فيها الاتصاليّة والخدماتية المتنوّعة والمتجدّدة لوجستيّا وتكنولوجيّا باستمرار وبتسارع مذهل) إلى صناعة وطنيّة استراتيجيّة تشغّل أكبر عدد ممكن من شبابنا المتعلّم مهما كانت اختصاصاته الأصليّة أو مستوياته التعليميّة –على عكس نظريّة عجز «سوق الشغل» التي بقينا منحبسين داخلها – وبذلك يمكن أن ينهض المجتمع بأكمله وتتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضارية بصورة أعمق ونندمج أكثر وباقتدار ونجاعة أكبر في فضاء العولمة الثوريّ والمستقبليّ الأبعاد.
هل توجد علاقة ما بين تحقيق التنمية والنهوض الحضاري؟
ليست التنمية التي نتحدث عنها هنا مجرد نموّ اقتصادي أو تراكم للثروات المادية على أهميتها، بل هي قبل كلّ شيء تنمية للإنسان. وكم من مجتمع خاصة في عالمنا العربي والإسلامي راكم الثروات المادية ولكنّه لم يتقدم خطوة واحدة في بناء الإنسان الذي يضمن من خلال الإبداع الحر والواعي خلق تلك الثروات من جديد في المستقبل عندما تنقرض المكاسب الحالية. فالأجدر بنا أن نهدف بوضوح تامّ إلى بناء الإنسان المواطن الذي يشعر بكرامته في وطنه من خلال تساوي الفرص بين المواطنين في الترقّي العلمي والاندماج في مسار مهني مناسب لكفاءته والمساهمة بحرّية وفاعليّة في التخطيط لمستقبله ولمستقبل الأجيال القادمة. حينئذ، يتمثّل جوهر التنمية بمختلف أبعادها في الرقيّ الحضاري للفرد والمجتمع أي في مساهمتهما باقتدار في البناء الحضاري للإنسانية بأكملها. ذلك أنّ البناء الوطني المستقلّ لا يعني انغلاقًا على الذات أو انكفاء على وهم الخصوصيّات الثابتة، بل ينبغي ألاّ تصبح هواجسنا الهوويّة سجنا نقتل فيه طموحات شبابنا وتطلعاتهم إلى الوعي الكوني والفعل الحرّ والمبدع في العالم المفتوح أمامنا. من هنا نفهم أنّ التحديات التنموية إنما هي في الأخير رهانات حضارية.
كيف يمكن بلورة مشاريع فكرية مؤثرة تكون قادرة على الانتقال بالفكر العربي والإسلامي المنحصر في أزمنة الماضي إلى الحاضر والمستقبل؟
نحن اليوم نعيش على وقع أحداث خطيرة تهدد حاضرنا ومستقبلنا وتعبّر بوضوح عن أزمة الضمير وتعطّل العقل فينا. فمجتمعاتنا بما فيها نخبها المفترضة الفكرية والسياسية تعطينا صورة قاتمة عمّا أسميته في مقال سابق: «العقل السياسي العربي الأعوج» أي ذلك «العقل السياسي» العاجز عن فهم الواقع وضبط التوصيف الدقيق له وبالتالي عن إيجاد الحلول المناسبة تماما مثل مدّعي الطبّ الذي يعجز عن وصف المرض وتسميته بمصطلحات طبّية دقيقة وبالتالي لا يقدر على تقديم أيّة وصفة علاج حقيقيّة. معنى هذا أنّ مشكلتنا الأولى مشكلة علميّة وتحديدا اصطلاحيّة أي أنّنا بعد قرنين تقريبا مما اتفقنا على تسميته جزافا بالنهضة الحضارية العربية، لم نحقق حتى مجرد النهضة اللغوية الاصطلاحيّة في مختلف العلوم وخاصة منها العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تسمح لنا بتشخيص مشاكلنا التنموية المعقّدة. بل يتمثّل اعوجاج العقل السياسي لدينا في تسمية الأشياء بغير مسمّياتها الصحيحة وفي الخلط العجيب بين المفاهيم والمصطلحات وهو ما يصبح أكثر خطورة عندما يتعلّق بمجالي السياسة والتشريع من ضمن مجالات العقل العملي كما يسميه كانط أو خاصة بمجال الدين تحديدا الذي لم نقدر حتى اليوم على بلورة مقاربة علمية حقيقية تحيط به في السياقين المترابطين التاريخي والفلسفي بحيث تسمح في النهاية بإصلاح ما لحق ببنائه النظري والعملي من تشويهات وانحرافات عبر القرون أصبحت اليوم كما نراها في واقعنا المرير نماذج سوداويّة لمعتقدات وخطابات وسلوكات تزعم أنّها أوفى ما تكون للأصول الدينية التاريخية. لذلك أقترح من جديد تنمية الوعي التاريخي لدى الشباب ونشر ثقافة نقديّة عالمة ودقيقة اصطلاحيّا ومفاهيميّا تحصّن أبناءنا في مواجهة آفات التطرف الفكري والغلوّ العقائدي والانحراف النفسي. وقد لاحظت في كتابي عن ابن خلدون الصادر قبل أكثر من عشر سنوات أنّنا أهملنا في جامعاتنا وفي ثقافتنا العالمة وكذلك في ثقافتنا الدارجة أو السيّارة (حتى لا أسميها خطأ ثقافة شعبيّة) علم الإناسة (الأنثروبولوجيا) أحد أعرق وأهمّ العلوم الإنسانيّة، إذ اتّهمناه ظلما بأنّه وليد أغراض استعماريّة وتوهّمنا أنّه علم يهتمّ بالمجتمعات «البدائية» دون سواها وبالغرائب والعجائب. ثمّ في ردّة فعل لا تقلّ اضطرابا وابتسارا أصبح بعضنا يقرن بينه وبين الاهتمامات الشكليّة بالأساطير والرموز الثقافية والظواهر العقائدية الهامشيّة، في حين أنّه علم شامل لجميع ظواهر المجتمع، جدّ عميق، دقيق وصعب للغاية، ثريّ بالأعمال القيّمة والاكتشافات الهامة والآفاق الواعدة خاصة عندما نقرنه بعلم التاريخ وبعلوم إنسانية أخرى بما يمكن أن يسهم بصورة جدّية في بلورة تلك المقاربة العلمية المنشودة للدين الإسلامي ولتاريخنا الثقافي وبالتالي لآفاق تطورنا الحضاري المؤمّل مستقبلا.
http://www.essahafa.tn/index.php?id=59&tx_ttnews%5Btt_news%5D=92435&tx_ttnews%5BbackPid%5D=12&cHash=32c0960b79/
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