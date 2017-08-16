Ahmed Kedidi: Il y a 25 ans, interpellé pour être extradé en Tunisie

الذكرى الخامسة والعشرين
لإيقافي و قصتي مع أنتربول
د. أحمد القديدي
د. أحمد القديدي
يوم 25 أوت-أغسطس 1992 كان يوم ثلاثاء صيفيا عاديا في قرية (شفروز) الجميلة في ضواحي باريس و كنت أسكن بيتا قديما تقع في دوره الأرضي صيدلية تعمل فيها زوجتي و كان إبني (الطيب) ينام هادئا مطمئنا وهو في سنته السادسة من العمر. على الساعة السابعة سمعنا رنة جرس الباب فنزلت زوجتي معتقدة أن أحد سكان القرية في حاجة إستعجالية إلى دواء ما لأن الصيدلاني كالطبيب يمتد عمله للطوارئ كامل النهار و الليل. إلا أن المفاجأة هذه المرة كانت من الحجم الثقيل إذ عادت المرأة لتقول لي في رفق : « لا تزعج و لا تخف فإن بالباب شرطيين من الشرطة العدلية الفرنسية مكلفان بإيقافك على ذمة طلب جلب تقدمت به « السلطات » التونسية عبر الأنتربول ». و في الحقيقة لم أتوقع مثل هذا الإيقاف و لم أحتط له إستباقيا بطلب اللجوء السياسي مثلا فقد كنت أعتقد أن بلاهة الطاغوت التونسي لها حدود وأن الطاغية يدرك بأن فرنسا دولة قانون و لديها مؤسسات دستورية تتجاوز التعاطف السياسي لتحمي الأبرياء الملتجئين لحماها. و الغريب أن هذا الطلب التونسي جاء بعد ستة أعوام من خروجي من تونس و السبب هو أن الرئيس المخلوع كان يعتقد أو لديه معلومات بأنني مع الصديق محمد مزالي رئيس حكومة تونس المنفي مثلي (رحمة الله عليه) و أحمد بنور وزير الدولة للدفاع ثم للداخلية (في تونس اسم المنصب هو كاتب دولة)المناضل الصامد ضد الطاغوت والمنفي مثلي أيضا أننا الثلاثة إشتركنا في توريط شقيق الرئيس المنصف بن علي في قضية مخدرات بباريس حيث حوكم بإحدى عشر سجنا و قبض عليه في مطار باريس متلبسا بتهريب أموال ترويج المخدرات و لكنه غادر التراب الفرنسي بتواطأ مشترك بين جهازي الدبلوماسية والأمن في البلدين. المهم كانت « جريمتي الحقيقية » و جريمة مزالي وبنور هي مقاومة الفساد المتفشي في أعلى هرم السلطة أما الملفات الكيدية التي طبخها لنا « وزير الظلم » المسمى رسميا « وزير العدل »عبد الرحيم الزواري و القاضي المسخر حسن بن فلاح فهي ملفات تتعلق بسوء تصرف واختلاس أي من نوع قضايا الحق العام التي تبدو و كأنها لا علاقة لها بالسياسة وهي القضايا التي طالت كل المقاومين للطاغوت في ذلك العهد.
علمت بعدئذ أن عبد الرحيم الزواري وزير العدل ! أنذاك هو الذي أقنع بن علي بأنه يستطيع جلب مزالي و القديدي و بنورمكلبشين من فرنسا خاصة و أن جهاز أمن الدولة نقل لبن علي أني ألقيت محاضرة في فضاء (لوبورجيه) أمام عشرة الاف مسلم اجتمعوا ضمن مؤتمر الجمعيات الإسلامية في أوروبا و كانت المحاضرة حول الوحدة الإسلامية و أمجاد الخلافة الراشدة. وهو ما أثار ضدي في ديسمبر 1991 موجة من شتائم الإعلام الفرنسي اليميني المتطرف نقلتها « بأمانة » الصحف التونسية كبرهان على ما أسمته « إنتماء القديدي للتيار السلفي النهضاوي الإرهابي »
و لنعد إلى يوم 25 أغسطس قبل عشرين عاما بالضبط لأقص حكاية الإيقاف فقد أخذني محافظ الشرطة (لوجندر) و زميله (فوكاد) لمحكمة (فرساي) بعد أن انحنيت على سرير إبني و قبلت جبينه وهو نائم مودعا قبل مواجهة مصيري المجهول.
و كانت المفاجأة في بهو المحكمة التي وصلناها الساعة الثامنة : جموع غفيرة كانت في إنتظار قدومي لمساندتي و شد أزري و توجيه صفعة لنظام الفساد و الإستبداد والسر هو أن زوجتي أعلنت حالة طوارئ في بيتنا و أعلمت أصدقائي بالهاتف بخبر إيقافي فهرع للمحكمة قبلي رئيس حكومة تونس السابق صديقي محمد مزالي و رفيق الكفاح و الوزير أحمد بنورو معارضون توانسة شجعان من بينهم د. أحمد المناعي الخبير الأممي و د. منذر صفر اليساري النبيل والمازري الحداد الواقف ضد كل المظالم و د. مجيد بودن المحامي والمضطهد و جاء من شرفاء الفرنسيين (روبير فردييه) رئيس المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان و (ويليام بوردون) المحامي و المدافع الشرس إلى اليوم عن كل ضحايا القمع في العالم العربي كما جاء صحفي من وكالة (فرانس برس) الرسمية للأنباء الذي أذاع برقية فورية باعتقالي و تعرضي للقتل في حال تسليمي للنظام.
وللأمانة فقد هندس كل هذه التعبئة صديقنا طيب الذكر رحمة الله عليه علي السعيدي الذي أغتيل سنة 2003 في تونس في ظروف غامضة وهو الذي جند من أجلي رجلين فرنسيين شهيرين يومئذ هما الكاتب (جيل بيرو) و رجل الكنيسة بطريق كاتدرائية (إفرو) المنشق و المعروف بمواقفه المشرفة (منسنيور جاك غايو) وعندما شاهد حاكم التحقيق السيد (دوجاردان) هذا الحشد الكريم يلفني و يغمرني بتعاطف صادق بدأ يداخله الشك في أن قضيتي سياسية و أن نظام تونس تحرك بشكل كيدي و لكن المنقذ الحقيقي لي من هذه المؤامرة كان صديقي الوزير الفرنسي (برنار ستازي) الذي هاتف زميله وزير العدل (ميشال فوزال) و شرح له خفايا العملية فأصدرالوزير للنائب العام وكيل الجمهورية بمحكمة (فرساي) أمرا بإطلاق سراحي وهكذا كان فتهللت وجوه الحاضرين و هلت علي التبريكات بالنجاة من مخالب وأنياب عصابة السوء و خرجت من قصر العدالة مقتنعا بأن الله سبحانه يحق الحق و يزهق الباطل و بأن نصر الله قريب و بأن العاقبة للمتقين. فأغلب من ظلمونا و شردونا و أخرجونا من بيوتنا بغير حق هم اليوم إما في السجون أو في المنافي أو موصومين بعار السكوت عن الحق غفر الله لهم و لنا و جعل عذابات جميع الصابرين في ميزان حسناتهم. ومنذ ذلك اليوم بدأت قصة معاناتي الطويلة مع أنتربول التي استمرت عشرة أعوام لأنني كنت مطلوبا في كل مطارات العالم ما عدا مطارات فرنسا و دولة قطر التي أوتني و أكرمت مثواي و نصرتني على الطغمة. و تواصلت الملاحقات ضدي إلى 2006 و أكلت تلك الصحافة المأجورة لحمي حيا لمجرد نصيحة صادقة على قناة الجزيرة أو تشكيل لجنة عالمية للدفاع عن البروفسور منصف بن سالم إشتركت فيها مع د. منصف المرزوقي. و لكن هذه العذابات تبدو لي بسيطة و رحيمة أمام استشهاد أبرار الوطن و سجونهم و فواجعهم لكني
أسوق هذه التجربة للشباب الذي لم يعشها أملا في أنه سيلغي المظالم إلى الأبد و يبني وطنا لكل مواطنيه.
رجال من سنوات الجمر
• 06/30/2012
د.أحمد المناعي نموذج نادر للنضال و الوطنية
د.أحمد القديدي
عندما عزم الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب تعيين أحد قادة المسلمين واليا على أحد أمصار العرب سأل عنه بعض الصحابة فمدحوه إلا رجلا واحدا منهم فذكره وعابه فاتجه له الخليفة الراشد رضي الله عنه بالسؤال قائلا: هل صاهرته ؟ فقال الرجل لا فقال هل سافرت معه ؟ فأجاب لا فقال هل شاركته في تجارة فقال لا فرد عليه عمر قائلا: إذهب فأنت لا تعرفه. هذه الحكمة طالما حضرتني حين أتذكر وجوها حبيبة و كريمة رافقتها في سنوات الجمر و الصبر التي طالت لعشريتين وأكثر و نحن في منافينا بعيدا عن
الوطن بالجغرافيا و قريبا من الوطن بالقلب والعقل و الكفاح و الوجدان.
و حين أدعي بأني عرفت رجلا من معدن أحمد المناعي فأنا أمتثل لحكمة الفاروق رضي الله عنه لأني لم أشارك احمد المناعي في تجارة و لكني شاركته في نضال وهي شراكة أصدق و أبقى و لأني لم أسافر معه في رحلة قصيرة فحسب بل امتدت رفقتنا في رحلة طويلة عسيرة المسالك صعبة السبل قليلة السند شحيحة الزاد حيث كنا نوفر ما يسد الرمق لأسرتينا و نتابع دراسة عيالنا بما كتب الله لنا قبل أن تنفرج كربتنا بإرادة العلي القدير فهو لا يضيع مؤمنا و لا يخذل صابرا و لا يرد طالب حق.
أول مرة التقيت فيها أحمد المناعي كانت في الشقة الصغيرة قريبا من ساحة (ستالينغراد) بباريس و التي يسكنها الصديق الحبيب المكني و حرمه الفاضلة سوسن الصدفي و كان أحمد غادر تونس بعد فتح أبواب جهنم من قبل الطاغوت على إثر حملة الإعتقالات التي طالت الإسلاميين الذين شاركوا في الترشح تحت شعار حركة النهضة في قائمات مستقلة في الإنتخابات التشريعية لسنة 1989 واستقر بباريس معنا و لكن بمرارة أكبر لأنه ترك زوجته الكريمة و عياله في تونس عرضة للتنكيل و الإنتقام في حين سعيت أنا و من المنفى على ترحيل بناتي إلى الولايات المتحدة ورافقني أولادي إلى باريس. و بدأ أحمد يفكر في العودة إلى تونس لهذا السبب المشروع على ما أعتقد معولا على أن لا حكم صدر ضده و أنه ربما تغافل عنه الطاغوت و اتفقت أنا و الأخ الحبيب المكني على نصيحة أحمد بألا يعود إلى بلاد غير مأمونة و إلى حاكم غير أمين لكن إرادة الله غلبت و رجع إلى تونس لكي يمتحنه الله سبحانه في دهاليز « الداخلية » بما دونه أحمد في كتاب بعد تلك المحنة بعنوان ( الحديقة السرية لبن علي ) و الذي قدم له الكاتب الفرنسي الكبير (جيل بيرو).
و بمعجزة من معجزات الله نجا أحمد من الزبانية و عاد محفوفا بالرعاية الإلهية إلى فرنسا ثم ترافقنا في كفاح طويل ساندني هو فيه أيام إيقافي في أوت- أغسطس 1992في محكمة (فرساي) استعدادا لتسليمي إلى الطاغوت بعد أن أعد لي عبد الرحيم الزواري « وزير العدل أنذاك » ملفا « قضائيا » يتهمني بالإرهاب وبالإختلاس!ففوجئت بأخي أحمد يسبقني للمحكمة في الصباح الباكر مع جمع غفير من الحقوقيين والشرفاء من توانسة و فرنسيين قبل أن أصلها موقوفا و محفوفا بعوني أمن مهددا بالترحيل إلى الطاغوت.
كما وقف معي أحمد حين دعيت لإلقاء كلمة في مؤتمر الجمعيات الإسلامية بفضاء (لوبورجيه) بباريس في ديسمبر 1992 و نالني الطاغوت بالشتائم و البهتان في إعلامه الأصفر و نالتني الملاحقات من المخابرات الفرنسية. و عشت مع أحمد أيضا مغامرات بحثنا المشترك عن جوازات سفر وكانت قمة إنتصاره الشخصي والسياسي حين وفقه الله إلى تسريب عائلته من تونس إلى الجزائر ثم إلى فرنسا حيث أكرمه الله بأهله و شد أزره بالسيدة الصالحة المناضلة أم عياله في رحلة الصبر و الجمر.
ثم التأم شملنا حول رفيق الكفاح الشهيد بعد ذلك علي السعيدي الذي أغتيل في تونس بعد عودته لها و كنا زرناه معا في مستشفى مدينة ( إيفرو) بشمال فرنسا بعد أن تعرض لعدوان صعاليك الأمن السياسي التونسي بالعصي و الخناجر. وهو عدوان تعرض له أحمد المناعي مرتين في شوارع باريس في محاولة إغتياله كما تعرض له المناضل اليساري المنذر صفر الذي تشوه وجهه بسكين.
و أذكر أن أحمد لم يكن يريد أن يصنف عقائديا بل يتمسك دائما بالإنحياز للحق أينما يراه و يرفض أن يكون له أعداء من أية حساسية كانوا بل هو صديق جميع المضطهدين و نصير كل الملاحقين شكل شبكة من العلاقات الدولية الحقوقية تثق فيه و ساعدتنا في محنتنا المتواصلة الطويلة و كان – و ما يزال -بحكم تكوينه وعمله كخبير أممي يتمتع بسمعة عالية و صيت رفيع لم تؤثرا على تواضعه الجم وسلوكه الأخوي و دماثة أخلاقه. و إنني أردت تسجيل هذه الكلمات رسالة محبة وتقدير لرجل من رجال تونس الذين لم أرهم يتهافتون بعد الثورة على مكسب أو حتى على عرفان فهو من ذلك المعدن الأصيل الذي خدم وطنه و أخلص لضميره بدون حساب. فجزاه الله عني و عن سواي ممن نصرهم و ساندهم خير الجزاء وأوفاه .
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