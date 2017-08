Jooneed Khan: LA SYRIE DISSIPE LE BROUILLARD DE LA GUERRE

Reprise du Café Politique

Un vieil et cher ami, Jooneed Khan, journaliste et militant de droits de la personne au Canada, où il a exercé d’abord à l’agence Presse canadienne, et ensuite pendant 35 ans comme chroniqueur de politique étrangère au quotidien La Presse, à Montréal. est en visite en Tunisie actuellement et nous fera l’honneur d’animer le premier Café politique de cette année. Vous êtes tous et toutes les bienvenu e s. Rende-vous dimanche-13/08- à Sousse à l’adresse qui sera indiquée au plus tard le vendredi 11/08

LA SYRIE DISSIPE LE BROUILLARD DE LA GUERRE

Le revirement horrible et sanglant, mais tout aussi spectaculaire, de la situation en Syrie de 2011 à 2017, a porté un décisif coup d’arrêt à la stratégie de bulldozage intégral et tous azimuts de la planète par l’Empire US- OTAN-OCDE.

Le PROJECT FOR A NEW AMERICAN CENTURY des Néo-Cons& Néo-Libéraux US, mené à coups de guerres totales et permanentes depuis la fin dela Guerre froide en 1989 vient de subir son premier recul, un recul majeur, en Syrie. Et ce recul coïncide avec la montée de l’Eurasie en contre-poids, avec un projet alternatif de monde multipolaire, interdépendant, arcbouté sur les Nouvelles Routes de la Soie qui incluent le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique latine, et qui veulent même y associer l’Europe de l’Ouest.

Les luttes de libération nationale et régionale partout dans le Sud global doivent absolument s’insérer dans ce nouveau contexte de basculement du monde pour échapper durablement aux pièges du divisionnisme et aux sirènes du mimétisme colonial – et triompher contre la néo-libéralisme et le colonialisme par le plein épanouissement du génie créateur des peuples opprimés.

Bio-Express :

Jooneed Khan (Jeeroburkhan), né à Maurice d’ancêtres d’origine indienne, est un journaliste et militant de droits de la personne au Canada, où il a exercé d’abord à l’agence Presse canadienne, et ensuite pendant 35 ans comme chroniqueur de politique étrangère au quotidien La Presse, à Montréal.

Parmi la soixantaine de pays en crise qu’il a visités et étudiés, mentionnons la Palestine de 1989 à 1991, l’Irak en 1990 et 2003, l’Inde à plusieurs reprises, l’Afrique australe à la veille de la chute de l’Apartheid politique, Haïti – et aussi la Tunisie.

Il est l’auteur d’un recueil d’essais sur son pays natal, intitulé Un Autre Maurice est Possible, publié en 2010 et d’articles en anglais sur la militarisation de la base aéronavale US de Diego Garcia, et sur l’océan Indien comme zone de paix. Et il est le fier grand-père de deux petits-fils, Naim et Samir!

https://tunisitri.wordpress.com/2017/05/31/jooneed-khan-tunisie-letat-policier/