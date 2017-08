Carla Del Ponte: quitte la Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie.

Suprême ironie de l’histoire, on a appris, début août 2016, que le Tribunal Pénal International (TPIY) innocentait finalement Slobodan Milosevic des crimes de guerre dont il avait été accusé à l’époque. Alors que les accusations à son endroit avaient été massivement relayées à l’époque où il était essentiel de le diaboliser, cette réhabilitation posthume a été accueilli par un silence médiatique à peu près complet. Pour un compte-rendu détaillé de l’ultime épisode de ce procès, je renvoie à l’article de Neil Clark, traduit par Dominique Muselet pour le site legrandsoir.info : « Milosevic est innocenté pendant que la machine de guerre de l’OTAN poursuit sa route », 7 août 2016.

L’ancien procureur spécialiste des crimes de guerre Carla Del Ponte a annoncé le 6 août qu’elle allait bientôt quitter la Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie. Les travaux de cette dernière vont malgré tout se poursuivre.

«Je suis frustrée, j’abandonne ! J’ai déjà écrit ma lettre de démission et vais l’envoyer dans les prochains jours», a déclaré Carla Del Ponte, membre de la Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, lors d’un entretien donné au journal suisse Blick depuis le festival du film de Locarno, dans le Tessin, sa région natale.

«Je ne peux plus être dans cette Commission qui ne fait absolument rien», a dénoncé Carla Del Ponte, accusant les membres du Conseil de sécurité «de ne pas vouloir établir la justice» sur le dossier syrien.

«Au début il y avait le bien et le mal. L’opposition du côté du bien et le gouvernement dans le rôle du mal», a-t-elle déclaré

Néanmoins, si elle accuse le gouvernement syrien d’avoir «perpétré de terribles crimes contre l’humanité», elle estime aujourd’hui que «tous en Syrie sont du côté du mal».

«L’opposition n’est désormais composée que d’extrémistes et de terroristes», a-t-elle affirmé au journal suisse

En 2013, Carla Del Ponte avait d’ailleurs affirmé, après avoir recueilli des témoignages concordants, que les rebelles «modérés» soutenus par l’Occident avaient utilisé du gaz sarin à plusieurs reprises en Syrie à Homs, Alep et Damas.

La Commission va poursuivre son travail

Dans un communiqué, la Commission a stipulé avoir été prévenue par Carla Del Ponte à la mi-juin et a salué sa contribution et ses efforts, mais a estimé que le travail devait se poursuivre.

«Il est de notre devoir de persister […] au nom des innombrables Syriens qui sont victimes des pires violations des droits de l’Homme et crimes internationaux que l’humanité connaît. De tels efforts sont plus nécessaires que jamais», a affirmé la Commission.

La Commission d’enquête indépendante de l’ONU a été créée en août 2011 par le Conseil des droits de l’homme, quelques mois après le début du conflit syrien. Carla Del Ponte avait rejoint la Commission en septembre 2012.

Carla Del Ponte avait été procureure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ainsi que du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Elle avait notamment réussi à faire traduire le Serbe Slobodan Milosevic devant la justice internationale pour crimes de guerre.

