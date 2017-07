Jihad El Khazen: J’ai une proposition à l’administration américaine !

J’ai une proposition à l’administration américaine !

Par Jihad El Khazen- Al Hayat (Londres), 7 mars 2006.

Traduit de l’arabe par Ahmed Manai

J’ai une proposition à l’administration américaine

Par Jihad El Khazen Al Hayat (Londres), 7 mars 2006.

Traduit de l’arabe par Ahmed Manai

Je suis tombé cette semaine sur un texte minable émanant de la fondation Heritage, dont je traduis juste le premier paragraphe : « La victoire du Hamas aux dernières élections législatives palestiniennes doit conduire à une révision systématique et générale des subventions usaméricaines et internationales à l’autorité palestinienne. Le Hamas est une des organisations terroristes les plus sauvages et les plus barbares de l’histoire moderne. Elle est responsable de l’assassinat de centaines de civils israéliens, palestiniens et américains et en a blessé des milliers d’autres. Les USA et l’Europe se doivent d’interdire le financement d’un pouvoir palestinien qui ne reconnaît pas Israël et soutient l’usage du terrorisme». Frappez à la porte et vous avez la réponse ! Et ma réponse, bien avant que les élections israéliennes nous ramènent les mêmes criminels de guerre nazis, est la suivante. Avec son armée, le gouvernement israélien est une des pires organisations terroristes par sa barbarie et sa sauvagerie, dans l’histoire moderne. Il est responsable de la mort de milliers de civils palestiniens et davantage encore de blessés. Les USA doivent s’interdire de financer un pouvoir israélien qui ne reconnaît pas Le Hamas et qui s’active à soutenir le terrorisme. Je ne fais pas de la surenchère verbale et je défie les rédacteurs du texte, James Phillips et Nile Gardener de me démentir. Ce que je dis est la stricte vérité et j’en ai la preuve infaillible ! Les derniers chiffres disponibles de Beit selem, le Centre d’information Israélien sur les droits de l’homme dans les territoires occupés, sur la période allant du 29/09/2000, début de l’Intifada, à 28/02/2006, est de : 3430 civils palestiniens tués, contre 684 civils israéliens. Cela veut dire que le gouvernement d’Israël a été 5 fois plus terroriste que les toutes les organisations palestiniennes réunies, y compris le Hamas. Les deux chiffres précédents deviennent plus terribles encore, ramenés à l’âge des victimes, c’est-à-dire les enfants de moins de quinze ans. Ainsi nous avons 679 enfants palestiniens tués au cours de cette période contre 118 enfants israéliens, ce qui rend Israël six fois plus terroriste que les organisations palestiniennes, en matière d’assassinat d’enfants. Ce sont là des chiffres israéliens que le gouvernement n’a pas démentis et qu’il ne peut démentir. Ils sont plus crédibles que les deux auteurs imposteurs de cette fondation extrémiste qui nourrit le terrorisme israélien et le couvre, au point que les USA n’ont plus un seul ami dans le monde arabe et musulman. Je pose cette question aux lecteurs : Qui croire ? Deux auteurs Likoudistes ou bien les Nations unies qui viennent de déclarer dans un rapport officiel que l’arrêt de l’aide aux Palestiniens conduira rapidement à une grave crise dans les services généraux, y compris l’enseignement et la santé ? J’ai une proposition à l’administration usaméricaine : Arrêtez votre aide aux Palestiniens et aux Israéliens!

Contre une aide de quelques dizaines de millions de dollars à un peuple sous une occupation barbare à caractère nazi, les USA donnent publiquement aux Israéliens (les montants secrets sont plus importants) 3 Milliards de dollars, que ceux-ci utilisent pour tuer des Palestiniens. Tout cela pour qu’Israël se présente au monde comme un État occidental à succès, alors qu’en fait, il ne peut tenir sur ses deux pieds sans la béquille usaméricaine. Je crois que l’administration usaméricaine dépenserait mieux les aides aux Palestiniens et aux Israéliens, au profit des victimes de Katrina et pour réhabiliter les centres des villes usaméricaines où la misère et le crime sont au niveau des pays du tiers monde. Je ne connais pas les deux extrémistes qui ont rédigé le papier de cette fondation extrémiste Heritage et je ne veux pas les connaître. Ce que je sais par contre c’est que leurs semblables ainsi que leur fondation sont responsables de la généralisation de la haine pour l’Usamérique auprès des 1,2 milliards d’Arabes et de musulmans contre 5 millions d’israéliens qui déclarent vouloir la paix à chaque sondage. Et c’est alors qu’un gouvernement criminel arrive pour tuer les civils et répandre un peu plus la haine des Usaméricains qui, eux aussi, et n’était-ce la domination de la bande israélienne sur l’administration, veulent la paix. C’est elle qui encourage le terrorisme israélien, alors que personnellement j’ai toujours appelé les organisations palestiniennes à arrêter les actions kamikazes. En même temps que je lisais le papier de Gardener et Phillips, je lisais ceci dans les journaux israéliens : « Mort de cinq (5) Palestiniens hier dans la bande de Gaza dans une opération de liquidation ciblée (crime d’Etat), exécutée par l’aviation israélienne. Il y avait parmi les cinq tués, trois (3) enfants, âgés respectivement de 10, 15 et 16 ans. Victimes innocentes qui se trouvaient sur les lieux de la frappe par hasard ». Le terrorisme se définit comme étant le meurtre de civils étrangers au conflit armé. Au cours de la deuxième Intifada, Israël n’a fait que commettre des crimes qui relèvent de la Cour Pénale Internationale et c’est pour cela qu’elle ne veut pas y adhérer. Tout comme les USA, par rapport à leurs victimes civiles dans chaque opération militaire qu’ils mènent en Iraq. Israël n’a pas de lien avec les caricatures offensantes du prophète de l’islam, de l’islam et de ses croyants. Il fut pourtant attaqué, non pas par rapport aux caricatures mais en rapport avec la cause palestinienne. Les manifestants en Iraq ont brûlé les drapeaux usaméricains et israéliens et scandé « Il n’y a d’Allah qu’Allah et l’Amérique est l’ennemi d’Allah ». Les USA non plus ne sont pas concernés par les caricatures. Là aussi le problème est celui de la Palestine.

Le président Mahmoud Ahmedinejadi a porté haut les couleurs de la cause et cela lui a donné un supplément de popularité. Oussama Ben Laden surenchérit sur la cause et n’importe quelle organisation qui veut surenchérir le fait sur la cause palestinienne. J’espère que l’administration usaméricaine pourra écouter la voix de la raison qui est celle de son intérêt aussi. Mais comment le fera-t-elle, alors que le brouhaha de la bande extrémiste lui bouche les oreilles.

______________________________________

L’auteur, Arabe de confession chrétienne, a été longtemps rédacteur en chef du quotidien arabe AL HAYAT, paraissant à Londres. Il y tient actuellement une rubrique intitulée : « Des yeux et des oreilles. »

Original :

http://www.alhayat.com/opinion/editorials/03-2006/Item-20060308-db2c14d0-c0a8-10ed-00ad-9c645fe8bdce/story.html/

Traduit de l’arabe en français par Ahmed Manaï,

http://www.tunisitri.net/

Publicités