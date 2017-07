TAYSIR ALONY: Lettre ouverte à Madame Louise Arbour

Liberté pour TAYSIR ALONY

21 Novembre 2004

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

Lettre ouverte à Madame Louise Arbour

Haut Commissaire des nations unies aux droits de l’homme

8-14 Avenue de la Paix

1211 Genève 10 (Suisse)

Chère Madame,

Nous soussignés, journalistes, universitaires, médecins, écrivains, défenseurs des droits de l’homme, de la libre pensée et de la dignité humaine, considérons la nouvelle arrestation de Taysir ALONY, journaliste espagnol d’origine syrienne, directeur du Bureau Al-Jazeera TV à Madrid et membre de la Commission arabe des droits humains (ACHR), contraire aux lois internationales relatives à la liberté de la presse, à l’honneur du métier, à la déclaration universelle pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et aux articles concernant la liberté de la presse et le devoir d’information dans la charte internationale des droits de l’homme.

Cette nouvelle arrestation est effectuée sur la base de suppositions fragiles et d’informations sécuritaires contradictoires. Le « juge du terrorisme » espagnol, Baltasar Garson, a décidé que l’examen médical de Taysir, prévu pour aujourd’hui, soit remplacé par la détention de notre collègue. La phobie de la « guerre contre le terrorisme » mondialise l’état d’urgence et fait que Taysir paye les frais.

Nous vous demandons d’intervenir pour que l’Espagne ne reproduise pas l’affaire Dryfus avec un siècle de retard. La libération immédiate de Taysir ALONY est avant tout une libération de la logique du tout sécuritaire qui produit l’Etat de non-droit à l’échelle mondiale.

Avec le soutien de :

Le Comité International pour la Défense de Taysir ALONY, La Commission arabe des droits humains, Justitia Universalis, Protection et aide des défenseurs des droits humains, Solidarité pour les droits de l’Homme Al-Karama pour les droits humains, Hisham Mobarak

PETITION

21-12-2004

La liberté immédiate pour Taysir ALONY

Sur la base de suppositions fragiles et d’informations sécuritaires contradictoires, le juge du terrorisme espagnol Baltasar Garson a décidé de prolonger pour une durée indéterminée la garde de notre collègue Taysir ALONY, et ce pour les besoins de l’interrogatoire (la loi exceptionnelle espagnole en matière de terrorisme peut s’étendre à quatre ans).

Nous soussignés, journalistes, écrivains, défenseurs des droits de l’homme, de la libre pensée et de la dignité humaine, considérons la prolongation de la détention de Taysir contraire aux lois internationales relatives à la liberté de la presse, à l’honneur du métier, à la déclaration universelle pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et aux articles concernant la liberté de la presse et le devoir d’information dans la charte internationale des droits de l’homme.

Par conséquent, nous exigeons la libération immédiate de Taysir ALONY et la présentation d’excuses à notre collègue et aux siens.

Premiers signataires

Dr Haytham Manna, Porte-Parole de la Commission arabe des droits humains -Paris

Me. Lizbeth Zegveld, Avocate et écrivain, Pays Bas

Dr Anouar Koutchoukali, Secrétaire général du Justitia Universalis

Dr Moncef Marzouki, Président du CPR- Tunisie

Dr Jilali NAJIB, militant pour les droits humains, Maroc

Dr Sylvie Deplus, ophtalmologiste et Militante des droits de l’Homme- France

Me. Wendell Belew, Vice- Président du Bureau International des ONGs humanitaires (IBH) (USA)

Dr Philipe Wesbord, Médecin, France

Dr. Jean Claude Ponsin, de la liste Euro-Palestine

Dr Ahmed Manaï, Président de l’ITRI-Paris

Me. Daniel Voguet, Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Dr Najeb Nouemi, Avocat et ex-ministre de la justice-Qatar

Dr Khaled Diab, International Relief, Croissant Rouge de Qatar

M. Abdel Rahim Sabir, direction d’ACHR –Washington

Me Haytham al-Maleh, Président de l’Association des droits humains en Syrie

Dr. Abdel Rahman Nouemi, Président de l’Association al-Karama pour la défense des droits de l’Homme. Professeur d’université à Qatar

Me. Baha Eddin Rakkadh, Avocat et défenseur des droits de l’homme, Syrie

Me. Thaer al-Khatib, Avocat et défenseur des droits de l’homme, Syrie

Dr. Ammar Qurabi, de l’Organisation arabe des droits de l’Homme, Syrie

Dr Violette Daguerre, Président de la Commission arabe des droits humains (ACHR)

Mme. Fabiola Badawi, Journaliste égyptienne

Dr. Faysal Jalloul, Jounaliste et écrivain libanais

Mme. Majd Shara, universitaire et membre d’ACHR- Syrie

Me Abdallah Khalil, HRAS, Syrie

Me Mohamed Shouha, HRAS, Syrie

Me Soufiane Chouiter, ACHR, Algérie

Naser al-Ghazali, Président du Centre de Damas pour les études et les droits civiques

Dr Salah-Eddine Sidhoum, Chirurgien et défenseur des droits humains- Algérie

M. Hossam Abdallah, artiste-peintre, Egypte

Mme Brehan Kalak, journaliste d’al-Shariqa TV, EAU

Dr. Alfredo Thabet, de la direction d’IBH, Brazil

Me. Mustafa al Hassan, Hisham Mubarak center – Egypte

Mme. Nibras Diab, activiste dans l’humanitaire

Me. Brahim Taouti, Président de Justitia Universalis

M. Nizar Abdel Kader Saleh, Directeur du Centre arabe pour la main d’ouvre étranger

M. Bassel Shalhoub, du Comité de défense de Taysir Alony, Suisse

Me Jamal Abdel Mohsen Atya, Centre Hisham Mobarak, Aswan

Dr. Likaa Abo Ajeb, Pédiatre engagée dans l’humanitaire

Poète Fateh al-Rawi, Membre du comité de la Charte Nationale-Syrie

M. Amin Abu El-Nour al-Quds Founation, Pays Bas

M. Aram Kara Beet, Porte-parole du comité de libération des prisonniers politiques

Dr. Abbas Aroa, Porte parole de l’IBH (Genève)

Me. Rachid Mesli, Représentant d’Al- Karama à Genève.

Me. Nathalie Boudjerada, Avocate à la Cour d’Appel de Paris

Dr Sabika al-Najjar, Sécretaire générale de BHRS –Manama

Me Issa Ghreb, de la direction de BHRS

Dr. Kadhim Habib, écrivain et économiste iraqien

Me. Nawal Fawzi Shanoudeh, Centre Hisham Mobarak, Egypte

Me. Mohamed Moustafa, Centre Hisham Mobarak, Egypte

Me. Mohamed Raadoun, AOHR in Syria

__________________________________________

Le Comité International pour la Défense de Taysir ALONY

Fax & tél 0033146541913 e. mail alonysolidarity@wanadoo.fr

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913 *

Email:achr@noos.fr -www. achr.nu

________________________________________

Le verdict scandaleux de Madrid : le lundi 26 janvier 2005 restera un jour noir pour tous les humains épris de liberté

Ainsi donc, le journaliste d’Al Jazira Taysir Allouni a été condamné lundi 26 septembre par l’Audiencia Nacional de Madrid à sept ans de prison pour ³collaboration avec un groupe terroriste², en l’occurrence la désormais mythique Al Qaïda. Les preuves de cette ³complicité² fournies par l’accusation étaient pour le moins légères. La seule chose qu’on puisse reprocher au journaliste hispano-syrien, arrêté en 2003, c’est d’avoir interviewé Oussama Ben Laden le 21 octobre 2001 dans les montagnes afghanes. L’interview avait été filmée par Al Qaïda et n’avait jamais été diffusée par Al Jazira. CNN en avait diffusé des extraits, la chaîne de Ted Turner s’étant procurée, par des moyens illégaux, une copie de la vidéo. Logiquement, tous les journalistes qui ont interviewé Oussama Ben Laden ou l’un de ses hommes devraient donc passer en jugement pour ³complicité avec Al Qaïda². le juge Baltazar Garzon, devenu mondilament célèbre pour ses poursuites contre Augusto Pinochet, n’a pas de quoi être fier.

24 hommes comparaissaient devant la justice espagnole pour le plus grand procès de terroristes depuis le 11 septembre 2001. 18 d’entre eux ont été condamnés à des peines de 6 à 27 ans de prison, 6 autres ont été acquittés. Le Syrien Imad Eddine Barakat Yarkas a été condamné à la peine la plus lourde pour avoir organisé, selon le tribunal, la réunion de juillet 2001 en Espagne au cours de laquelle l’opération du 11 septembre aurait été préparée. Le Marocain Driss Chebli a été condamné à 6 ans de prison. Quant au Syrien Syrien Ghasoub Al Asbrash Ghalyoun, accusé d’avoir fourni à Al Qaïda une vidéo des tours jumelles, il a été acquitté, ayant pu convaincre le tribunal qu’il n’avait filmé les tours que pour garder un souvenir d’un séjour touristique à New York.

« C’est un jour sombre pour la justice espagnole qui a dévié aujourd’hui de toutes les normes de la justice internationale », a déclaré le rédacteur en chef d’Al Jazira, Ahmed Al Cheikh.

Tous les condamnés vont faire appel de leur condamnation.

Al Jazira compte donc désormais deux ³prisonniers de guerre² : outre Taysir Allouni, Sami Al Haj, caméraman soudanais de la chaîne qatariote, est enfermé sans jugement ni inculpation à guantanamo depuis janvier 2002. Il a été enlevé par les forces d’occupation US en Afghanistan le 15 décembre 2001, alors qu’il n’y faisait que son travail d’information.

Il y a belle lurette que Reporters sans Frontières a oublié Sami Al Haj. Les defenseurs professionnels des droits humains vont-ils garder le silence après le verdict scandaleux de Madrid ? C’est sûr et certain : les condamnés sont des Arabo-Musulmans barbus. Ils peuvent donc crever dans une prison démocratique.

La rédaction de Quibla

