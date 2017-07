Résistance Irakienne: La situation à Fallouja :

La situation à Fallouja :

14 Novembre 2004

Le journaliste Fadhel Badran a déclaré à Aljazeerat.Net que de violents combats se déroulaient à la cité Al Jolan où il a vu la résistance détruire un char américain.

Traduit de l’arabe par Ahmed Manai

http://www.tunisitri.net/

De violents combats se déroulent aussi dans les quartiers Est et sud-est de la ville. L’aviation reconnaît avoir bombardé une mosquée tenue par les résistants.

Dernières nouvelles :

14/11/04

Aljazeerat.net apprend qu’un quatrième hélico américain est abattu aujourd’hui sur fallouja dans la zone Albouissi au sud de Fallouja. Les combats sont d’une rare violence.

Source américaine ;

L’offensive a permis de tuer plus de 1200 insurgés, mais la résistance reconnaît avoir perdu 200 Chahids et que toutes les autres victimes étaient des civils.

Le Général Richard Naturski qui a planifié les opérations a reconnu que ses forces ont perdu 31 marines et estimé les blessés à 200.

Dimanche : 3 marines sont tués et 16 autres blessés dont 10 graves à la suite de l’explosion d’un local qu’ils voulaient pénétrer au centre de la ville.

Aujourd’hui les affrontements ont été plus durs que les jours précédents dans le sud de la ville. Le lieutenant Christopher Pinz estime que 50 à 80 hommes irakiens et étrangers continuent à résister dans le sud de la ville dans l’attente de l’assaut final.

Le responsable militaire américain a reconnu la violence des combats plus ils avancent vers le sud de la ville estimant que la résistance y est plus organisée.

Le commandant des marines a estimé que se forces occupent 80% de la ville. Et a fait 400 hommes prisonniers.

Fallouja par la voix des journalistes sans caméra : Alors que l’offensive devrait être à la une des médias Irakiens et étrangers, très peu d’informations sont données. Les américains ont empêché les journalistes de pénétrer dans la ville seuls. Ceux qui les accompagnent sont souvent sans caméra. Les journalistes qui les accompagnent ont été transportés à la base américaine. Les américains présentent les rapports et ne permettent qu’à certains journalistes- tous non arabes- de filmer. Les photos non autorisées officiellement ne sont pas diffusées.

Le journaliste Fadhel Badran, dément les informations des américains et dit qu’ils ne contrôlent pas la ville. Ce sont les combattants qui contrôlent plus de 60% de la ville et les américains seulement les grandes avenues.

Abou Saad Dlimi, porte parole du Conseil Choura des Moujahidines de Fallouja dit à alajazeerat.net : les pertes américaines et de la garde nationale Irakienne ont atteint le chiffre de 160 tués et les blessés sont trois fois plus nombreux. Dlimi a reconnu qu’il y a 110 Chahid dans les rangs de la résistance et le reste ce sont des civils

